Prefeitura e consórcio assinam contrato da PPP da iluminação pública em Caxias do Sul

O prefeito Adiló Didomenico assinou, juntamente com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Norberto Soletti, e com o gerente de contrato do consórcio Luz de Caxias do Sul (PPP), Marcos Vinícius Gaudard Tavares Júnior, a ordem de início da PPP de iluminação pública de Caxias do Sul. Mesmo antes da ordem de início, a empresa já atuava em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos desde 8 de fevereiro para atender as demandas represadas.

Foram trocados 1.800 pontos de iluminação pública nesse período. A troca foi realizada antes do prazo legal de início da operação da empresa que assumiu a PPP, dia 15 de março. "A expectativa é muito grande, nós apostamos muito nessa parceria. Caxias será um cartão de visita " destacou o prefeito.

Com a assinatura da ordem de início das obras, a equipe da pasta não realiza mais os trabalhos referentes à iluminação pública, que passa a ser de responsabilidade da empresa contratada, durante 24 anos. Os servidores da equipe de iluminação da secretaria serão direcionados para outras funções dentro da pasta, ou serão realocados em outros setores da prefeitura. O titular da secretaria de Obras e Serviços Públicos , Norberto Soletti, ressaltou que este é um momento histórico para Caxias do Sul. "É um momento de comemorar, é o antes e o depois. Caxias de agora, para Caxias daqui a alguns meses, com a mudança da iluminação pública onde vai trazer uma sensação de segurança melhor", disse.

Em maio de 2023 foi definido o vencedor da concessão do serviço de iluminação pública, na B3, em São Paulo. A oferta vencedora foi de R$ 619,5 mil. A concessão, que tem prazo de 24 anos, prevê a modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede municipal de iluminação pública, com troca de luminárias por tecnologia LED.

O projeto tem como objetivos também reduzir a conta de energia na ordem de 53%, otimizar os custos de manutenção e proporcionar melhoria nos índices de luminosidade. Estão previstos investimentos em R$ 124 milhões ao longo dos 24 anos de contrato, sendo R$ 68 milhões nos primeiros dois anos. O contrato prevê ainda iluminação especial em parques, praças, monumentos e prédios públicos.