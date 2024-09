Fluxo cambial total em 2024 é positivo em US$ 9,814 bilhões, mostra BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 9,814 bilhões este ano, até a última sexta-feira (6), segundo dados preliminares do Banco Central. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões.

O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 48,426 bilhões, com aportes de US$ 397,881 bilhões e retiradas de US$ 446,308 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 58,241 bilhões em 2024, com importações de US$ 152,264 bilhões e exportações de US$ 210,504 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 24,178 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 50,372 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 135,954 bilhões em outras entradas.

Mensal



Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 1,010 bilhão na semana passada. Esse é o saldo total de setembro, até a última sexta-feira. Em agosto, o fluxo foi negativo em US$ 2,696 bilhões.

O canal financeiro teve saída de US$ 559 milhões, resultado de US$ 9,874 bilhões em compras e US$ 10,433 bilhões em vendas.

O saldo preliminar do comércio exterior foi negativo em US$ 451 milhões, com US$ 4,457 bilhões em importações e US$ 4,006 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 646 milhões em ACC, US$ 786 milhões em pagamento antecipado e US$ 2,574 bilhões em outras entradas.