Propósito, boutique de investimentos, expande operações para Caxias do Sul

A empresa gaúcha Propósito, voltada ao mercado de serviços financeiros personalizados para famílias e de soluções estratégicas para o segmento corporativo, expandiu as suas operações e abriu filial em Caxias do Sul. Trata-se da primeira filial aberta fora de Porto Alegre. Segundo Pedro De Cesaro, sócio-fundador e CEO, a escolha da cidade, reconhecida como um polo industrial, reflete a estratégia de estar mais próxima dos empresários da Serra gaúcha, oferecendo um atendimento ainda mais personalizado.



De Cesaro destaca que, nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, a Propósito vai realizar um evento de comemoração, marcando, de modo solene, a inauguração dessa nova filial, instalada no edifício Pharos Corp, na rua Santos Dumont, 1.285. “A Serra gaúcha é estratégica para nós porque nossa missão é atuar como o banqueiro dos nossos clientes, oferecendo um portfólio completo de serviços financeiros que inclui investimentos, gestão de caixa, estruturação de crédito, consultoria, e fusões e aquisições,” explica De Cesaro.



De olho no futuro, a Propósito já planeja abrir mais uma filial este ano e duas em 2025, com foco em ampliar sua presença no interior do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. “Estamos comprometidos em levar nossa expertise e atendimento personalizado para ainda mais empreendedores,” destaca o empresário.

A empresa conta com quatro áreas centrais de atuação

De Cesaro diz que a empresa conta com quatro áreas centrais de atuação: "family office", assessoria de investimentos, "investment banking" e "real estate" — a Propósito se posiciona como uma parceira estratégica para que os clientes tenham soluções exclusivas e adaptadas às suas necessidades específicas. A empresa também atua na estruturação, distribuição e gestão de investimentos imobiliários, incluindo operações de "built to suit" para atender demandas específicas de empresas em crescimento.



Fundada em 2021, a Propósito se posiciona no mercado como sendo uma boutique de investimentos dedicada ao atendimento personalizado, proporcionando soluções inovadoras através de uma equipe multidisciplinar e qualificada.