Dnit autoriza início do projeto para construção da nova ponte sobre o Rio Jaguarão

Uma comitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) fez uma visita técnica, na última quarta-feira (4), ao local onde será construída a segunda ponte sobre o Rio Jaguarão, na BR-116/RS, divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai (entre o município gaúcho de Jaguarão e Rio Branco, no país vizinho). Na ocasião, o consórcio responsável pela obra recebeu autorização para dar início à fase de projetos e aos trâmites referentes ao impacto ambiental do empreendimento.

Conforme nota do Dnit, a previsão é de que a obra fique pronta dois anos após o início da construção e receba um investimento aproximado de R$ 211 milhões. Trata-se de um empreendimento contratado pelo Regime Diferenciado de Contratação integrada (RDCi), que compreende a realização de projeto básico e a realização de obras e serviços.

O empreendimento é uma demanda histórica dos gaúchos. Apesar de já haver, desde 1930, a Ponte Barão de Mauá na ligação entre o município de Jaguarão e Rio Branco, no Uruguai, já não suporta mais o fluxo de veículos que transitam na região. O Dnit ressalta que, por ser tombada como patrimônio histórico, a atual Ponte Barão de Mauá, que liga Jaguarão a Rio Branco, não pode sofrer alterações, o que impede, por exemplo, seu alargamento ou o reforço das vigas de sustentação.

Com a nova estrutura, o objetivo é ampliar a capacidade de tráfego entre os dois países, melhorando a passagem de pessoas e cargas, além de fortalecer o turismo e as relações bilaterais. Quando concluída, a nova ponte também vai contribuir para a redução dos custos com frete; melhorar a logística do escoamento de bens de consumo; reduzir o tempo de tráfego na rodovia; dar mais segurança e integração regional e internacional, entre outros benefícios.



Espera antiga





O acordo para a construção da Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Jaguarão foi firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai em 26 de fevereiro de 2007, em San Juan de Anchorena, Colônia. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 46, de 30 de março de 2009, e o acordo foi promulgado pelo Decreto Presidencial nº 7.900, de 04 de fevereiro de 2013.