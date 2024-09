Vendas de veículos na Expointer tem resultado recorde dos últimos anos

O setor automotivo fechou com números recorde na Edição 2024 da Expointer. Este ano 25 marcas participaram do evento, contra 18 no ano passado. Em unidades comercializadas foram 3.394 unidades, cerca de mil unidades a mais que em 2023.

Para o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) Jefferson Fürstenau, três movimentos auxiliaram nos números positivos, as ofertas e condições especiais que são tradicionalmente aguardadas pelo consumidor, acrescido das indenizações remanescentes da enchente e a entrada de modelos com ticket médio menor disponíveis na feira.

O volume em faturamento no setor automotivo, incluindo automóveis, comerciais leves, motocicletas e quadriciclos chegaram a R$ 592 milhões, no ano passado o faturamento contabilizado foi de R$ 471,7 milhões. "Este resultado mostra a força da Expointer e a consolidação da feira como alternativa de negócios para o setor que participou, este ano, com cerca de 15% das vendas do mês inteiro em apenas uma semana de evento", finaliza Jefferson Fürstenau. Vale destacar que o setor é o segundo maior número em faturamento para a Expointer, atrás somente das máquinas e implementos agrícolas.