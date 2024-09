Eletrobras reestabelece 100% da operação da subestação Nova Santa Rita

Após 100 dias do início dos trabalhos de recuperação dos ativos de transmissão atingidos pelas inundações históricas e deslizamentos no Rio Grande do Sul, a Eletrobras restabeleceu 100% da operação da subestação Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Em nota, a empresa informa que cerca de 250 profissionais foram mobilizados pela subsidiária Eletrobras CGT Eletrosul para a recomposição da infraestrutura energética, incluindo o restabelecimento completo da estrutura e a recomposição de torres de linhas de transmissão.

subestação ficou alagada Em razão da intensidade das chuvas e do transbordamento histórico do rio Caí, ae precisou passar por uma intensa manutenção. Com 2.688 MVA, o empreendimento responde por aproximadamente 20% da capacidade de transformação da Eletrobras no Rio Grande do Sul.

Os trabalhos no sistema de transmissão envolveram técnicos de outras regiões do País, como Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, além do Rio Grande do Sul. A mobilização dos profissionais, que superou 55 mil homens horas trabalhadas, foi fundamental para o restabelecimento completo dos ativos, sendo o transformador 1 de 525 kV da subestação Nova Santa Rita o último equipamento energizado.

Neste momento, todas as linhas de transmissão entre Guaíba 3, Itá, Campos Novos, Gravataí, Camaquã e a Subestação Nova Santa Rita estão em operação, retomando a confiabilidade energética da Região Metropolitana de Porto Alegre. A rápida resposta de planejamento da Eletrobras CGT Eletrosul, em parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e o trabalho intenso de preservação da infraestrutura, aliados à capacidade técnica dos profissionais, garantiram a continuidade da transmissão de energia e o atendimento da população no período de calamidade pública.