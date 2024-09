Simpósio do Varejo atrai mais de 500 participantes em Caxias do Sul

De Caxias do Sul

A sexta edição do Simpósio Estadual do Varejo teve público superior a 500 participantes, com programação ao longo de toda esta quinta-feira (29), no Hotel Intercity, em Caxias do Sul. A atividade contemplou palestras com personalidades nacionais, como as atrizes Danni Suzuki e Mariana Xavier; a CEO da primeira escola de negócios de moda do País, Alzira Vasconcelos; e o compositor, guitarrista e cofundador da banda Jota Quest, Marco Túlio Lara.



Em paralelo, ocorreu o Arena Sebrae, espaço para apresentação de cases por profissionais de referência no mercado local. O evento teve ainda uma Feira de Conexões, com mais de 25 marcas expositoras, e um pitch de startups para o varejo.



O presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, destacou a importância do espaço para troca de experiências e celebração da força do setor. "A diferença que vocês fazem no dia a dia, no atendimento ao cliente, na inovação e na superação de desafios é o que mantém o setor vibrante e relevante. Que esse encontro seja uma fonte de novas ideias e motivação", afirmou o presidente na abertura do evento.



A atual diretora financeira do Sindilojas Caxias, Idalice Manchini, foi a idealizadora do simpósio, em 2018, quando presidente da entidade. "Inovar no varejo é mais do que uma necessidade: é uma oportunidade. Precisamos abraçar a inovação como elemento central das estratégias. Esse evento é o momento ideal para criarmos experiências memoráveis e agregarmos valor à vida das pessoas", expôs a dirigente.