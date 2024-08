Aneel confirma leilão de transmissão sem obras no RS

O edital do Leilão de Transmissão nº 2/2024 foi aprovado nesta terça-feira (27) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Dos quatro lotes previstos na minuta de edital do certame encaminhada em maio para o Tribunal de Contas da União, apenas três serão ofertados em 27 de setembro. O Ministério de Minas e Energia determinou que o Lote 2, com empreendimentos no Rio Grande do Sul, fosse retirado para um novo estudo do traçado das linhas de transmissão e da localização das subestações inicialmente previstas.