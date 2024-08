Com estande na feira, Bradesco se mobiliza para a Expointer

47ª Expointer O Banco Bradesco está mobilizado para, que começa neste sábado e vai até o dia 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Como ocorre tradicionalmente todos os anos, a instituição financeira vai estar presente com o seu estande instalado na feira. Além da equipe usual, o Bradesco também vai contar reforços de diretores e profissionais de diversos departamentos do banco, que virão ao Estado especialmente para a Expointer.

expectativa de bons negócios na Expointer deste ano Quem também vai estar no parque é o novo diretor para a Região Sul do Bradesco, Cesar Cabus Berenguer Silvany. Desde maio, ele é responsável pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Paraná. O dirigente comenta a. "Estaremos com uma grande equipe para tratar do agronegócio, com a participação de diversos departamentos", explica.