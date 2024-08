Implantação do split payment gera insegurança

Especial para o JC

A Reforma Tributária está em fase de regulamentação, e, nesse período, são grandes e duradouras as discussões sobre a operacionalização de sistemas e formas de tributação. Entre os benefícios alardeados pelo governo em defesa do projeto está a simplificação do sistema, isto é, a não cumulatividade plena. Os novos impostos darão mais transparência e agilidade para o pagamento e arrecadação. Por outro lado, há incertezas sobre impactos tanto para cidadão, quanto para empresários, que costumavam cumprir com suas obrigações nas datas eleitas por eles mesmo. Com a implantação do split payment, não haverá mais essa possibilidade.

O split payment é uma ferramenta tecnológica a ser implantada com a Reforma Tributária. O sistema divide automaticamente entre os players de uma transação. O contribuinte paga o valor do produto ou serviço e, ao mesmo tempo, o valor do tributo a ser recolhido (IBS e CBS). Ou seja, o fisco recebe diretamente o imposto, cujo pagamento não é mais de escolha da empresa. Ele já é utilizado em pequena escala por grandes empresas, em geral do comércio, cujas plataformas online reúnem produtos de várias lojas em um único site. Nessas lojas, por exemplo, o cliente pode, inclusive, sair com a mercadoria e a nota fiscal, sem que tenha feito o pagamento efetivo do produto.

O modelo a ser implantado, porém, é de escala maior, abrangendo todos os tipos de operações comerciais. Pontos positivos: agilidade no sistema e redução nas sonegações. O fluxo de arrecadação é mais rápido e, não dá espaço para sonegação, como ocorre com o modelo atual que permite pagamento posterior. Ponto negativo: há uma mudança total na dinâmica das transações, podendo impactar atém mesmo no caixa das empresas, com implicações tanto para os fornecedores quanto para os consumidores. Como o split payment determina que o valor do tributo seja imediatamente pago, esses recursos não ficarão à disposição da empresa ou fornecedor.

A mudança traz a obrigação das empresas recalcularem a precificação de seus serviços e produtos, uma vez que o fluxo de caixa e a formação de preço de forma mais aprofundada. Os tributos agora serão calculados separadamente e adicionados ao preço final do produto ou serviço. No entanto, o recolhimento será feito de forma imediata, ou seja, no momento da operação comercial. Se a empresa não souber calcular corretamente seus créditos tributários na entrada, é possível que ela acabe pagando mais imposto do que o necessário.

A implantação do sistema foi discutira em audiência pública, na última semana, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Representantes da sociedade civil, do Conselho Federal e do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS), da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e da Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) e especialistas em Direito Tributário, levaram aos senadores a preocupação com a operacionalização. O presidente do CRCRS, Márcio Schuch, que integra o grupo de estudos da Reforma Tributária na entidade federal, apontou questões que devem ser consideradas. “É inquestionável a melhoria para a administração tributária, mas é preciso dizer que vai gerar um maior encargo para os contribuintes”, observou.

Hoje a apuração dos tributos – icms, Iss, pis e cofins, está relacionada à nota fiscal. Crédito e débito são os dois pontos principais que geram a apuração dos tributos. Porém, nem toda movimentação será financeira, por meio eletrônico. "Com esse sistema, temos a redução da inadimplência, da sonegação e da fraude, ele alavanca o desenvolvimento econômico, entretanto, temos, sim, desafios em fazer esse controle que, hoje, objetivamente, não é feito”, alertou.