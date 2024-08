MRV tem 200 vagas de emprego abertas em Porto Alegre e Região Metropolitana

A construtora MRV está com vagas de emprego abertas para obras em cinco cidades do RS: Porto Alegre, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas. Há possibilidade de início imediato.

Ao todo, são 200 postos de trabalho abertos com oportunidades para as funções de pedreiro, pintor, montador de forma, auxiliar de produção, azulejista, hidráulico, ceramista, gesseiro, carpinteiro, ferreiro e eletricista.

Ainda que seja um diferencial, não há exigência de experiência prévia, e os salários são compatíveis com as funções. As oportunidades são destinadas também a pessoas com deficiências (PCDs).

Os interessados podem acessar a página da MRV no Recruta Simples (www.recrutasimples.com.br/mrv) para mais informações sobre a empresa, as oportunidades de trabalho disponíveis na companhia e o processo de seleção.