Obras na BR-116 e estações fechadas da Trensurb desafiam acesso à Expointer

A mobilidade urbana será o grande desafio da 47ª edição da Expointer que ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a partir deste sábado, 24 de agosto. Os visitantes da maior feira do agronegócio do Rio Grande do Sul precisarão ter muita paciência para chegar ao parque em razão de obras na rodovia BR-116.

Na região, bem em frente ao parque, estão sendo realizados trabalhos no complexo viário de Esteio: a duplicação do viaduto existente e a construção de novas elevadas em frente ao parque, com rua lateral dos dois lados.

Os trabalhos de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit/RS) deixam o trânsito lento e, por vezes, congestionado em Esteio. A tendência é que quando inicie a feira, o transtorno seja maior com a movimentação intensa de veículos e ônibus em direção ao parque, especialmente com as filas que se formam para acessar estacionamentos.

Outro fator que deve ampliar o desafio de acesso é o fato de que as estações da Trensurb em Porto Alegre estão fechadas desde as enchentes de maio. E muita gente costuma ir da Expointer à Capital e vice-versa utilizando o trem de superfície. Com isso, o volume de veículos deve ser ainda maior no período da feira.

Uma alternativa apontada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para chegar ao parque é pela BR-448, a Rodovia do Parque. O superintendente regional do Dnit/RS, Hiratan Pinheiro, informa que durante a feira haverá o mínimo de operação de campo possível. Ou seja, vai diminuir as obras para minimizar o impacto no trânsito.

Segundo Pinheiro, as obras do viaduto em frente ao Parque Assis Brasil estarão concluídas para a próxima exposição em 2025. "Teremos mais um ano de obras porque queremos ter um viaduto completo na frente do parque", comenta. Os trabalhos começaram em 2024 e haverá, segundo Pinheiro, uma diminuição do ritmo de obras para não prejudicar a Expointer que começa em 24 de agosto e segue até 1º de setembro.

Dificuldades de trânsito nos dois sentidos

Os motoristas que vem de Novo Hamburgo e da Serra Gaúcha em direção ao Parque de Exposições também terão que ter um pouco de paciência em razão da lentidão na região de São Leopoldo. No local, estão sendo realizadas obras na Ponte do Rio dos Sinos - a previsão é entregar a estrutura no mês de setembro.

A parte estrutural da ponte já está pronta. Falta concluir o encaixe na passagem inferior que ficou embaixo d'água por mais de 30 dias. Os trabalhos atrasaram nos encaixes da pista no trecho entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, nas proximidades da ponte da Várzea, em razão das enchentes de maio de 2024.

DNIT informa que haverá diminuição do trabalho no viaduto de Esteio para não prejudicar a feira EVANDRO OLIVEIRA/JC

O secretário municipal de Segurança Pública de Esteio, Alberto Rocha, que é responsável pela mobilidade urbana, fiscalização de trânsito e ônibus na cidade, disse que o setor de fiscalização de trânsito e a Guarda Municipal vão atuar durante a Expointer, como é tradicional, na organização do fluxo de veículos e na segurança do entorno do Parque Assis Brasil - prestando auxílio para a Brigada Militar e para a PRF.

Durante a feira, segundo Rocha, não haverá alterações de horário e itinerário nas linhas de ônibus municipais. Nos dias de shows do festival "Sou do Sul", a Trensurb vai estender os horários até 1h. "Com isso, a Metroplan também vai ampliar os horários dos ônibus que fazem a interligação com o metrô", comenta.

Linha de ônibus especial fará o transporte de Porto Alegre até a Expointer



Para atender à demanda por transporte público durante a 47ª Expointer, a Metroplan elaborou uma operação de atendimento especial aos usuários entre Porto Alegre e Esteio. A oferta de transporte ficará a cargo da empresa Fátima com itinerários de hora em hora, ida e volta, de 24 de agosto a 1º de setembro. A operação terá dois terminais de partida em Porto Alegre: um deles será na Estação Rodoviária de Porto Alegre e o segundo na esquina da rua Cassiano Nascimento, com a avenida Siqueira Campos - ao lado dos Correios. O primeiro ônibus tem saída prevista de Porto Alegre para as 7h e o último ônibus sairá do Parque Assis Brasil às 22h.

A chegada no Parque de Exposições será via BR-116, com embarque e desembarque no terminal de ônibus na rua Maurício Cardoso, junto à passarela da estação Esteio da Trensurb. O acesso à Expointer será feito pela passarela. As viagens devem durar entre 50 e 60 minutos. A tarifa do serviço seletivo será de R$ 15,00 e poderá ser paga com dinheiro ou com cartão de crédito, tanto no terminal da Rodoviária como no terminal da rua Cassiano Nascimento.

O diretor superintendente da Metroplan, Francisco José Horbe, explica que a oferta de ônibus será regulada conforme a demanda, podendo ser disponibilizados mais veículos. Além disso, durante os dias do festival "Sou do Sul", de 24 a 26 de agosto, a empresa terá horários extras estendidos para atender a demanda, encerrando a linha especial às 2h. Já a Trensurb estará operando as linhas de trem de Novo Hamburgo até Canoas, com ônibus integrados que realizam o trajeto entre as estações Mathias Velho e Mercado, em Porto Alegre, sem cobrança adicional de passagem nos ônibus.