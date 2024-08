Fruki Bebidas anuncia investimentos de R$ 130 milhões no RS

No ano de seu centenário, a Fruki Bebidas anunciou que irá investir R$ 130 milhões na sua nova fase de expansão nas fábricas de Paverama e Lajeado. Durante a 41ª Edição da Convenção Gaúcha de Supermercados – Expoagas 2024, realizada no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre, o diretor administrativo e de marketing, Julio Eggers, detalhou o aporte.

"Estamos com um 'problema' bom, digamos assim, que é o crescimento. Estamos precisando dar conta da demanda gerada pelo crescimento do nosso desempenho. Precisamos fazer essa expansão. Então, antecipamos esse investimento para dobrar a capacidade da planta de Paverama até o final do ano que vem", disse. Ainda que não tenha projetado o número de empregos gerados na operação, Julio afirmou que certamente haverá ampliação e que há possibilidade de novos lançamentos de linhas.

Além da ampliação do prédio de produção em Paverama, segundo informações da assessoria da Fruki, os investimentos serão para a aquisição de duas novas linhas de envase em Pavarema e Lajeado. Na nova fábrica, em Paverama, haverá a aquisição e a instalação de uma segunda linha de envase PET, que produzirá os SKUs (Unidade de Manutenção de Estoque, em português) 500ml, 2 litros e 3 litros. As máquinas ocuparão o espaço da área já construída, projetada desde a origem para receber duas linhas. A planta industrial terá o acréscimo de 14 mil metros quadrados de área construída. Em Lajeado, será instalada uma nova linha de envase para produtos de 5 litros, com capacidade de produção de 5 mil garrafas por hora. A obra do novo prédio em Paverama iniciou neste mês e tem conclusão prevista para maio de 2025. Já as produções nas duas novas linhas de envase devem ter início no começo de 2026.

O plano do investimento total leva em conta a previsão de crescimento em 10 anos, a redução de custos com armazenagem externa, os projetos de industrialização para terceiros, a necessidade de aumentar a capacidade produtiva nos produtos PET e o aumento da eficiência operacional.

Novos produtos na Expoagas





Com relação aos produtos, no encontro com os clientes e consumidores proporcionado pela feira, a empresa apresentou as novas embalagens comemorativas aos 100 anos de história, que ilustrarão os guaranás regular e zero açúcar nos SKUs lata, PET 2 litros e vidro 600ml. O conceito conecta elementos das décadas de 1920, quando a empresa foi fundada, e de 1970, quando nasceu a marca de refrigerantes Fruki. A nova identidade visual é inspirada na essência de cada época. “Unimos tradição e inovação em um resgate histórico. As embalagens comemorativas nos permitem eternizar momentos essenciais para a empresa no ano em que ela completa um século”, explica Julio.



Foram lançados na Expoagas, ainda, dois produtos. O novo sabor de Elev Energy Drink na versão morango e melancia, em embalagens lata 473ml e PET2L e a Tônica Zero nas embalagens lata 350ml e PET 1,5L. "Fizemos uma brincadeira, instigando as pessoas para que descobrissem o sabor e, agora, todos estão convidados a provar", disse.