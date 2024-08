Cotribá inaugura fábrica de rações de R$ 180 milhões

Após investimentos que já chegam a R$ 130 milhões, a Cotribá inaugurou nesta semana uma nova e moderna fábrica de ração. Com uma capacidade inicial para produzir 200 mil toneladas de alimento por ano de uma linha verde (sem o uso de matérias-primas de origem animal), a unidade está instalada no município de Ibirubá, na região do Alto Uruguai. O projeto tem um orçamento final de R$ 180 milhões, dos quais o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) financiou R$ 87 milhões através de suas linhas de crédito.

Presente à inauguração da nova fábrica, o diretor-presidente do banco, Ranolfo Vieira Júnior, ressaltou ospara toda a região. “Além de atender uma demanda dos seus associados, a nova unidade permitirá que a cooperativa conquiste novos mercados. Trata-se de uma fábrica que se diferencia por incorporar as modernas tecnologias de produção”, enfatizou o presidente. O projeto recebeu, inclusive, o selo de inovação e enquadramentos junto à Finep.Além de aumentar o volume e comercialização de rações para o gado leiteiro, a nova fábrica representarádos rebanhos. Uma das fases do projeto incluiu também a produção de sal mineralizado para auxiliar na alimentação animal. Para o presidente da Cotribá, Celso Leomar Krug, a inauguração da nova fábrica é motivo de orgulho para os mais de. “Com a dedicação e o empenho de cada de um nós, estamos deixando um legado para os nossos filhos”, saudou. Krug destacou, também, que a “a assistência técnica que é oferecida aos associados e clientes é a grande diferença”.Fundada em 1911 e com sede em Ibirubá, a Cotribá é a. Com presença em, a cooperativa reúne mais dee tem cerca deA inauguração contou com as presenças de lideranças políticas da região e diretores da cooperativa, além do gerente de Planejamento do BRDE no RS, Alexander Lietzke, e do gerente regional para o Planalto, Alto Uruguai e Missões, Alexandre de Barros.