Colégio Anchieta utilizará Inteligência Artificial na gestão pedagógica

O Colégio Anchieta de Porto Alegre está implementando a análise de dados e Inteligência Artificial (IA) na gestão pedagógica. A informação foi divulgada por Marcela Brandt Costabeber, coordenadora de mídia e educação do Colégio Anchieta e Ana Luiza Del Mestre, assistente de comunicação e marketing da instituição de ensino.

Marcela explica que trata-se de um sistema que consegue mapear o desempenho dos alunos como um todo. "São identificados padrões de notas e progressos, ajudando também a perceber quais são as dificuldades acadêmicas — e se elas são individuais e pontuais ou coletivas", explica.

Elas explicam que a tecnologia também auxilia na gestão de recursos educacionais. "É possível descobrir se os alunos estão utilizando os livros, materiais didáticos e tecnológicos, bem como acompanhar como está a saúde dos alunos". Também pela ferramenta, o colégio visualiza quantas vezes o aluno buscou atendimento médico na escola e para que tipo de problema. Dessa forma, atua rapidamente, acolhendo os estudantes e sinalizando aos pais.

Marcela também informa que o Colégio Anchieta ampliará o Projeto InterAção para 2025, incluindo alunos do 1º ano do Ensino Fundamental em jornada estendida, das 7h30min às 19h. "A ampliação, segundo ela, oferece oportunidades de desenvolvimento com atividades estruturadas. As matrículas para o ano letivo de 2025 estão abertas desde o dia 1º de agosto para todos os segmentos.

Marcela Costabeber e Ana Luiza Del Mestre visitaram a sede do Jornal do Comércio nesta segunda-feira (19). Na oportunidade, entregaram um livro, que conta um pouco da trajetória da instituição, ao diretor-presidente do Jornal do Comércio Giovanni Jarros Tumelero. Marcela destacou, na oportunidade, que o Colégio Anchieta vai completar em 2025, os 135 anos de sua fundação, reforçando o compromisso de promover uma educação de excelência, inspirada nos valores cristãos e inacianos.