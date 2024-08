52ª edição do Prêmio Exportação RS celebra setor em noite de emoção e retomada

Cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (15) reconheceu empresas e personalidades que levam o nome do Rio Grande do Sul ao mundo. Em evento realizado na Casa NTX, em Porto Alegre, o 52ª edição do Prêmio Exportação RS consagrou 68 empresas gaúchas que se destacaram na área.



Também foram contempadas as organizações que há vários consecutivos são agraciadas: a Marco Polo recebeu a Distinção Especial de Exportador Diamante (por 10 anos presentes na premiação) e as empresas a AD Shipping, Druzina Content e Wellour Couros ganharam a Distinção Especial de Exportador Ouro (5 anos).

Uma das surpresas da noite foi a divulgação do Case da Exportação. Com o intuito de valorizar cada vez mais as histórias inspiradoras dos vencedores do Prêmio Exportação, o Conselho instituiu a categoria em 2023 que consagra as melhores estratégias de negócios adotadas no ano anterior para superar as expectativas do Comércio Internacional, seja com estratégias e inovações apresentadas e evidências de singularidade nos resultados alcançados. Em 2024, a Randon S/A Implementos e Participações foi a vencedora, com o case "Primeiro conjunto 100% elétrico das Américas: um novo marco para o desenvolvimento global da eletromobilidade".



Além das organizações, o evento premiou o presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, com o mérito a Personalidade Competitividade Internacional 2024, categoria oferecida a liderança empresarial ou profissional que atue na área de Comércio Exterior e que tenha realizado ações de incentivo a inserção de produtos brasileiros no mercado global.



Para o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, a realização do evento, em um momento em que o Estado ainda busca um recomeço, foi simbólica. “Desde a decisão de mantermos a realização do evento, até essa noite, nosso objetivo foi de vislumbrar um recomeço de nossa economia e por consequência de nossas empresas exportadoras. Apesar das imensas dificuldades, a noite de hoje reforça o compromisso do Conselho com este setor tão importante para o Estado”, avalia.







Destaque Economia Criativa

Druzina Content - Porto Alegre - DISTINÇÃO ESPECIAL OURO



Destaque Branding Internacional

Mangueplast Indústria de Mangueiras - Barão

MARIA PAVAN - Porto Alegre

Mantova Indústria de Tubos Plásticos - Caxias do Sul



Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts - Caxias do Sul

Priority Automotive - Caxias do Sul

CLX Group - Porto Alegre



Destaque Inovação Tecnológica

AEL Sistemas - Porto Alegre

IMPLY TECNOLOGIA - Santa Cruz do Sul



Destaque Pequeno Desbravador Internacional

ANTONOW - Santo Augusto

PEBE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Porto Alegre

Tenuta Foppa & Ambrosi - Garibaldi



Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG - CARGONAVE GROUP - Rio Grande

Euro-América - Novo Hamburgo

Pibernat Logística - Canoas

Transcontinental Logística - Rio Grande

Interlink Cargo - Cachoeirinha

Efficienza Negócios Internacionais - Caxias do Sul

MBX Global Service - Porto Alegre

AD Shipping - Santa Cruz do Sul - DISTINÇÃO ESPECIAL OURO

CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL - Novo Hamburgo

GRUPO ORION MARÍTIMA - Rio Grande

Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande - Rio Grande

Banrisul Armazéns Gerais S/A - Canoas



Destaque Setorial | Agro

VINÍCOLA ARBUGERI - Caxias do Sul

Vibra - Montenegro

SLC Agrícola S.A - Porto Alegre

Schio - Vacaria

RAR - Vacaria

Divinut - Cachoeira do Sul

Vinícola Salton - Bento Gonçalves

3tentos - Santa Bárbara do Sul

Be8 - Passo Fundo

Cooperativa Vinícola Aurora - Bento Gonçalves

ODERICH - São Sebastião do Caí



Destaque Setorial | Indústria

Vence Tudo - Ibirubá

Docile - Lajeado

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda - Garibaldi

Hyva do Brasil - Caxias do Sul

PISANI PLÁSTICOS SA - Caxias do Sul

Peccin - Erechim

Marcopolo - Caxias do Sul - DISTINÇÃO ESPECIAL DIAMANTE

STIHL - São Leopoldo

Dubai Alimentos - Ijuí

Finger Móveis Planejados - Sarandi

Forbal Automotive - Flores da Cunha

- Caxias do Sul

FCC - Campo Bom

Fante Bebidas - Flores da Cunha

Weber Haus - Ivoti

UNYLASER INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - Caxias do Sul

Supra - São Leopoldo

Maxiforja - Canoas

CMPC Brasil - Guaíba

TAURUS ARMAS S.A - São Leopoldo

Randon S/A Implementos e Participações - Caxias do Sul

Xalingo - Santa Cruz do Sul

TERMOLAR - Porto Alegre

Tecnovin - Bento Gonçalves

TDK - Gravataí

Calçados Beira Rio S.A. - Novo Hamburgo

Noko Química - Portão

Bebidas Chiamulera - Lajeado

Mega Goglio - Salvador do Sul

Kappesberg - Tupandi

Wellour Couros - Dois Irmãos - DISTINÇÃO ESPECIAL OURO

Crisdu Moda - Igrejinha

Categoria Personalidade Competitividade Internacional

Erasmo Carlos Battistella