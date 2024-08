52ª Edição do Prêmio Exportação foca em retomada econômica do RS após enchentes

Essa é a proposta da 52ª Edição do Prêmio Exportação RS O esforço e a resiliência de empresários que atuam com exportação podem servir de exemplo para a retomada econômica do Rio Grande do Sul depois das enchentes que assolaram o Estado em maio deste ano., primeiro grande evento do setor após o desastre climático, que irá incentivar o comércio exterior, premiando 68 empresas que se destacam em negócios internacionais.

"Estamos muito motivados. É o primeiro grande evento depois das enchentes. Quando o empresário começa na exportação, ele sabe que é um processo complexo. Isso faz com que ele crie uma 'casca'. Queremos usar isso de exemplo para a retomada gaúcha", considerou o CEO do Prêmio Exportação, Edmilson Milan, relembrando que o Rio Grande do Sul é o 2º maior estado exportador do Brasil em número de CNPJs que vendem mercadorias para o exterior. "O Estado é muito diversificado na exportação. O gaúcho investe", refletiu.

Segundo Milan, a expectativa é que 800 pessoas compareçam ao evento, que acontece no dia 15 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre. "Acaba influenciando até no turismo local, porque muitos empresários chegam de locais afastados do Estado, como a Região Norte", explicou.

O CEO do Prêmio Exportação também avaliou o cenário de exportação no Estado. "A exportação gera desenvolvimento. Acredito que as perspectivas são boas. Exportação é emprego e renda", ponderou. Ele acredita, também, que incentivos logísticos, como melhorias nas rodovias e mais opções de aeroportos, além de planejamento estratégico por parte das empresas, podem contribuir para aquecer o setor e estimular mais empresários a exportar.

No total, são mais de 3,2 mil empresas que, atualmente, vendem para fora do Brasil. Somente no ano passado, essas organizações movimentaram R$ 20 bilhões na economia estadual. Ele também destacou o potencial do Programa Reintegra neste momento de desafios da economia gaúcha.

Segundo a entidade, os dados oficiais do governo federal confirmam uma queda significativa nas exportações e importações em maio de 2024, se comparado ao mesmo período do ano anterior. As exportações caíram de US$ 1,8 bilhão para US$ 1,3 bilhão, enquanto as importações caíram de US$ 1,5 bilhão para US$ 772 milhões. A indústria de transformação, particularmente, registrou uma queda de 19,3%, com o setor de alimentos sofrendo uma diminuição de 36,5%.

"Na prática, o Reintegra permite que elas acumulem crédito para reembolso pelo resíduo tributário existente em sua cadeia produtiva. Desde 2018, com um percentual meramente protocolar de 0,1%, a elevação da alíquota viria em boa hora para amenizar, ainda que de forma tímida, os prejuízos de inúmeras empresas e, por consequência, da comunidade gaúcha neste período de recuperação após a tragédia climática", avalia Milan.

Além das 68 categorias, o Prêmio Exportação contempla a Distinção Especial de Exportador Diamante, para empresas que, por dez edições, foram destaque, e a Distinção Especial de Exportador Ouro, por vencer cinco vezes, respectivamente, para Marcopolo (Diamante) e AD Shipping, Druzina Content e Wellour Couros (Ouro). Também são premiados pequenos exportadores na categoria Pequeno Desbravador, uma Personalidade relevante para o setor e o Case Exportação, que só é divulgado no dia do evento.

Edmilson Milan falou sobre o Prêmio Exportação RS durante visita ao Jornal do Comércio na tarde desta terça-feira (6), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo editor-chefe, Guilherme Kolling.

Confira os agraciados do 52º Prêmio Exportação RS em 2024:



Destaque Economia Criativa:

Druzina Content - Distinção Especial Ouro



Destaque Branding Internacional:

Mangueplast Indústria de Mangueiras

Maria Pavan

Mantova



Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies:

HD Parts

Priority Automotive

CLX Group

South Service Trading S.A.



Destaque Inovação Tecnológica:

AEL Sistemas

Imply Tecnologia



Destaque Pequeno Desbravador Internacional:

Antonow

Pebe Máquinas e Equipamentos Ltda.

Tenuta Foppa & Ambrosi



Destaque Serviços de Suporte à Exportação:

AMRG - Cargonave Group

Euro-América

Pibernat Logística

Transcontinental Logística

Interlink Cargo

Efficienza Negócios Internacionais

DGI Global Service

AD Shipping - Distinção Especial Ouro

Clemar Assessoria e Logística em Comércio Internacional

Grupo Orion Marítima

Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande

Banrisul Armazéns Gerais S/A



Destaque Setorial | Agro:

Vinícola Arbugeri

Vibra

SLC Agrícola S.A

Schio

RAR

Divinut

Vinícola Salton

3tentos

Be8

Cooperativa Vinícola Aurora

Oderich



Destaque Setorial | Indústria:

Vence Tudo

Docile

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda

Hyva do Brasil

Pisani Plásticos SA

Peccin

Marcopolo - Distinção Especial Diamante

Stihl

Dubai Alimentos

Finger Móveis Planejados

Forbal Automotive



FCC

Fante Bebidas

Weber Haus

Unylaser Indústria Metalúrgica Ltda

Supra

Maxiforja

CMPC Brasil

Taurus Armas S.A

Randon S/A Implementos e Participações

Xalingo

Termolar

Tecnovin

TDK

Calçados Beira Rio S.A.

Noko Química

Bebidas Chiamulera

Mega Goglio

Kappesberg

Wellour Couros - Distinção Especial Ouro

Crisdu Moda