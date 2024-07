52º edição do Prêmio Exportação RS é confirmada para dia 15 de agosto

Buscando a retomada dos eventos e o reconhecimento dos destaques no setor exportador gaúcho, o Conselho do Prêmio Exportação RS manteve a realização do evento para o dia 15 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre (RS). A organização da premiação também informou que a lista das empresas vencedoras, que possuem sede no Estado, será divulgada na próxima quarta-feira (3).

• LEIA TAMBÉ: Prêmio Exportação RS reconhece 69 empresas gaúchas

Para o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Fabrício Forest, a decisão de realizar o evento visa contribuir para o atual momento de retomada e reconstrução da sociedade gaúcha. “O Prêmio Exportação tem um compromisso importante com as empresas exportadoras gaúchas e por consequência com o nosso Estado. São mais de 50 anos valorizando esse setor vital para a nossa economia. Nesse momento de retomada e união, nós não poderíamos deixar de contribuir de alguma forma. A realização do evento também terá esse olhar de recomeço", detalha.