Feirão de empregos dirigido aos jovens oferta mais de 9,9 mil vagas no RS

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realizará o evento Ação Jovem, na próxima

sexta-feira, 16 de agosto, nas 152 Agências FGTAS/Sine no RS em alusão à Semana Estadual da Juventude. Serão ofertadas no evento 9.942 vagas de estágio, aprendizagem profissional e primeiro emprego no RS e 3.555, na capital e Região Metropolitana. O evento envolverá o oferecimento de atendimento preferencial aos jovens com idades entre 14 e 29 anos e reunirá entrevistas de emprego, informações sobre a Carteira de Trabalho Digital e atividades de orientação

profissional.

Somente em Porto Alegre, 10 empresas realizarão entrevistas para mais de 1.600 vagas de emprego, na sexta-feira, 16 de agosto, das 9h às 16h, no Espaço de Eventos do Mercado Público. No dia, também haverá encaminhamento para vagas nas Agências FGTAS/Sine Porto Alegre Azenha, Zona Norte, Tudo Fácil Centro e Zona Sul e Shopping Total.



Os trabalhadores que desejarem agilizar seu atendimento poderão realizar a retirada antecipada da carta de encaminhamento para as entrevistas até amanhã, quinta-feira, 15 de agosto, presencialmente, na Agência FGTAS/Sine mais próxima, com documento de identificação que contenha CPF e foto, ou pelo aplicativo Sine Fácil (disponível para download gratuito no Google Play).



No dia do evento (16 de agosto), o atendimento será prestado no horário habitual de funcionamento das Agências, por ordem de chegada, por meio da distribuição de senhas, mediante apresentação de documento de identificação que contenha CPF e foto. Os endereços e horários de funcionamento das Agências estão disponíveis no site: https://www.fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.



Perfil das vagas que serão disponibilizadas no evento em todo o RS





Do total de 9.942 vagas, 67,9% aceitam pessoas com deficiência e 31,6% não exigem escolaridade. Por outro lado, 23,1% exigem Ensino Fundamental completo e 16,4%, Médio completo.



Com relação ao setor econômico, 35,9% das vagas pertencem à indústria; 27,3%, ao comércio; 25,5%, ao setor de serviços; 8,4%, à construção e 2,6%, à agropecuária. As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (2.108), auxiliar de logística (593), operador de caixa (499), repositor de mercadorias (332) e atendente de lojas e mercados (321).



A remuneração de 63,7% das oportunidades varia de 1 a 1,5 salários mínimos e 11,7%, de 1,5 a 2 salários mínimos.



Perfil das vagas que serão disponibilizadas no evento na capital e Região Metropolitana

Do total de 3.555 vagas, 51,8% aceitam Pessoas com Deficiência; 33,5% exigem Ensino Fundamental completo e 22,4%, Ensino Médio completo.



Com relação ao setor econômico, 36,1% das vagas pertencem ao setor de serviços; 32,8%, ao comércio; 18,9%, à indústria e 12,1%, à construção. As ocupações com os maiores números de vagas são: auxiliar de logística (539), alimentador de linha de produção (500), operador de caixa (261), repositor de mercadorias (212) e pedreiro (132). A remuneração de 66,8% das oportunidades varia de 1 a 1,5 salários mínimos.





Ação Jovem



O evento será promovido em alusão à Semana Estadual da Juventude no RS, instituída pela Lei 14.723/15, que visa fortalecer a inserção do jovem no mundo do trabalho.



FGTAS



A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) é a instituição executora das políticas públicas de trabalho, emprego e desenvolvimento social do Governo do RS.