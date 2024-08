Vendas do comércio do RS sobem 1,8% em junho e tem recuo de 1% no País

O varejo do Rio Grande do Sul foi na contramão da média do Brasil e teve alta pelo segundo mês seguido e busca recompor a atividade, após os impactos das cheias de maio. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, registrou alta de 1,8% no volume de vendas em junho frente a maio nos segmentos que vão de combustíveis, supermercados, móveis, eletrodomésticos, vestuário e farmácias. O Brasil teve queda de 1%.

No chamado varejo ampliado, o Estado avançou 13,8%. O País subiu de leve, 0,4%. Considerando a comparação de junho com o mesmo mês de 2023, o maior salto foi verificado no formato de atacarejo, que unem volume de atacado e preços mais atrativos. Este segmento é o que vem tendo mais investimento e abertura de pontos. O setor cresceu 19,5%, enquanto os supermercados e hipermercados, subiram, mas memos 15,8%, no varejo restrito. Veículos tiveram alta de 7,7% e materiais de construção avançaram 9,7%.

No setores com desempenho positivo, despontam móveis e eletrodomésticos, com elevação de 31,4%. O percentual reforça a conexão com os impactos das cheias. Milhares de moradias foram afetadas e tiveram de fazer a substituição de mobiliário e utilidades. Também muitas pessoas estão fazendo reposição, após doarem itens usados de suas residências para quem perdeu tudo na enchente. Esta variável é apontada por entidades varejistas como razões para o aquecimento em vendas de diversos setores.

Outro segmento que veio bem no balanço de junho foi o de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com alta de 29,6%, depois de mais de 10% em maio. A busca por esses materiais pode ser atrelada também à demanda da reposição atrelada a empresas, que também foram fortemente atingidas em muitas zonas, desde Porto Alegre a dezenas de cidades do interior.

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, setor que tem tido altas ao longo dos meses, muito influenciadas pelo pós-pandemia de Covid-19, manteviram o ritmo, com aumento de 10,6% no volume vendido.

O segmento do varejo que veio mais acanhado foi o de vestuário, com crescimento de 2% na comercialização, mesmo assim seguiu no lado positivo, após cravar alta de 5,4% em maio, em busca de recuperação da queda de 12,9% em abril.

As vendas de combustíveis e de livros e papelaria foram as únicas negativas, com recuo de 2% e 1,3%, respectivamente.