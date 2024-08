Expoagas 2024 vem com a marca da superação

A feria da superação é como a Associação Gaúcha dos Supermercadistas (Agas) está chamando – e festejando – a realização da 41ª. Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2024. “Depois de tudo que o Estado passou em abril e maio, esse é um momento de realização para todo o setor”, observou presidente da entidade, Antônio Cesa Longo (Agas). O evento acontece entre os dias 20 e 22 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs.

A Expoagas é realizada desde 2001 na Fiergs. Nesta edição, com as limitações do local, que também foi atingido pela enchente no mês de maio, haverá uma adaptação da estrutura na parte do estacionamento. O ciclo de palestras programados acontecerá em uma arena montada no local. A projeção dos organizadores é de que haja recorde de público e de negócios. Nos três dias do evento, a feira deverá movimentar R$ 700 milhões em negócios, com a circulação de de 63 mil visitantes.

O pavilhão de negócios terá o mesmo número de participantes do evento anterior, em 2023. Participam desta edição, 496 expositores de produtos, serviços e equipamentos. “Do total de pré-inscritos, apenas dois não conseguiram participar. É um momento de reunião de esforços e de muita esperança nesta retomada”, observou.

Em visita ao Jornal do Comércio, Longo entregou ao presidente Giovanni Tumelero o convite de abertura e a programação do evento. O dirigente também confirmou presença no Mapa Econômico, evento promovido pelo JC nesta quinta-feira em Bento Gonçalves.

Nesta edição, a feira fará uma homenagem aos 200 anos da imigração alemã e aos 150 da imigração italiana, com desfiles temáticos. Essa será a atração de abertura que acontece na segunda-feira, dia 20, na Casa NTX. Durante a feira de negócios, estão programadas painéis com personalidades, como o jogador Paulo Cesar Tinga, a jornalista Maju Coutinho e o piloto Rubens Barrichello. Também está previsto um roteiro de homenagens e reconhecimentos a empresas e personalidades que integraram o projeto Ajuda Sul, para auxiliar associados e população em geral no período das enchentes.

Para fomentar os negócios durante a feira, nesta edição a Expoagas irá sortear um automóvel. Cada R$ 1 mil em compras junto aos expositores dará direito a um cupom para participar do sorteio. Outra iniciativa será o ingresso solidário. A cada ingresso de visitante ou para as palestras, a Agas dobrará o valor, cujo total será doado para instituições de apoio na retomada nas cidades afetadas pelas enchentes.