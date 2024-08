Banrisul alcança lucro líquido de R$ 247,3 milhões no segundo trimestre de 2024

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 247,3 milhões no segundo trimestre de 2024, aumento de 31,9% frente ao primeiro trimestre deste ano e 9,2% superior em relação ao mesmo período de 2023.

O resultado reflete, principalmente, o crescimento da margem financeira, menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços. O lucro líquido acumulado nos primeiros seis meses de 2024 alcançou R$ 434,9 milhões, queda de 1,1% frente ao mesmo período de 2023.

Crédito



Em junho de 2024, a carteira de crédito do Banrisul alcançou R$ 54,7 bilhões, com crescimento de 6,2% em relação a junho de 2023, refletindo a ampliação no saldo em crédito rural e crédito imobiliário.

A maior carteira, de crédito comercial, totalizou R$ 34,1 bilhões, que correspondem a 62,4% do total de operações de crédito. A carteira rural registrou crescimento de 23,8% frente a junho de 2023, alcançando R$12,3 bilhões. Já o crédito imobiliário expandiu 13,6% frente ao mesmo período de 2023, totalizando R$ 6,2 bilhões.

Recursos Captados



A captação e administração de recursos alcançou o saldo de R$ 111,0 bilhões em junho de 2024, alta de 9,2% no ano e de 16,7% frente a junho de 2023. Dentre os destaques, os depósitos a prazo avançaram 15,7% no ano, sendo 9,9% durante o segundo trimestre de 2024.

Cartões

O Banrisul conta com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de junho de 2024. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 302,0 milhões no primeiro semestre de 2024.

Vero



A Vero, rede de pagamentos do Banrisul, encerrou o período com 140,5 mil estabelecimentos credenciados ativos. No período, foram realizadas 268,5 milhões de transações, incremento de 10,6% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 24,1 bilhões, aumento de 8,9% frente ao mesmo período de 2023.

Seguridade

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 1,3 bilhão no primeiro semestre de 2024. As receitas totais atingiram R$ 180,6 milhões e as operações ativas de seguridade totalizaram 2,2 milhões de contratos, em junho de 2024.

Canais Digitais

Os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office Mobile) — acessados por meio do app do Banrisul — registraram, no primeiro semestre de 2024, 324,2 milhões de acessos, 12,5% superior ao mesmo semestre de 2023, média de 1,8 milhão de acessos diários.

O total de operações realizadas por meio desses canais cresceu 14,9%, enquanto a quantidade de transações financeiras foi 15,7% superior e o volume transacionado foi 5,5% maior, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os canais digitais do Banrisul, considerando todos os canais disponíveis, responderam por 85,7% das operações realizadas no primeiro semestre de 2024.

Inovação

No primeiro semestre de 2024, os investimentos em modernização tecnológica, que contempla todos os investimentos em TI, autoatendimento, Datacenter, transformação digital, atendimento e relacionamento com clientes, sistemas de informação e segurança patrimonial, bem como em reformas e ampliações, totalizaram R$ 269,4 milhões.