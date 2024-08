Preço dos aluguéis em Porto Alegre tem maior alta mensal em cinco anos e bate recorde

Em comparação com abril, o custo médio de locação aumentou 5,2%. “Os resultados de julho indicam que a tragédia ambiental impactou o segmento de locação. O número de imóveis disponíveis para alugar diminuiu, aumentando a pressão nos preços em virtude da demanda crescente. Além disso, antes das enchentes, o mercado imobiliário iniciava uma desaceleração em Porto Alegre, o que não se observa mais”, destaca Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar., o maior percentual registrado em toda a série histórica, iniciada em 2019.Entre as tipologias analisadas pelo indicador, osem toda a série do indicador. Em comparação com o mês anterior, o custo médio do metro quadrado das residências com um quarto subiram 4,15%, com o preço médio de R$ 40,72/m², enquanto aqueles com dois dormitórios registraram alta de 3,56%, fechando o mês com o custo de R$ 35,07/m².Os três. Em apenas um mês, as três regiões tiveram altas bastante expressivas: 28,4%, 13,7% e 11,8%, respectivamente.“São regiões mais afastadas ou com pouco risco de inundações. Isso mostra uma migração nas buscas na cidade. Ainda é cedo, no entanto, para apontar uma nova dinâmica de moradia. Será preciso aguardar os próximos meses para ver como áreas tradicionais de Porto Alegre, que acabaram impactadas pela tragédia, se reorganizam”, afirma Thiago Reis.O Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb é realizado em São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília e tem periodicidade mensal.