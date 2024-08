Grupo Panvel abre vagas para programa de estágio em Farmácia

Estudantes de Farmácia que desejam ingressar no mercado de trabalho e desenvolver suas habilidades dentro do ambiente farmacêutico têm até o fim deste mês para se candidatar às oportunidades oferecidas pelo Grupo Panvel. O Programa de Estágio em Farmácia da empresa está em sua 9ª edição e oferece oportunidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No total, são 60 vagas de estágio para quem está a partir do sexto semestre do curso.A participação no estágio oferece possibilidade de efetivação ao fim do contrato de um ano. Os selecionados receberão treinamento de desenvolvimento técnico e comportamental e serão supervisionados durante todo o processo. Além do atendimento aos clientes, conforme os padrões da Panvel, os participantes também darão apoio ao farmacêutico sempre que necessário, prestando auxílio às equipes com informações, orientações e suporte, com base nas boas práticas farmacêuticas. As atividades também incluem o apoio no recebimento, organização, controle e conservação dos produtos e em toda a rotina que faz parte das atribuições da função em uma grande rede.Entre os benefícios oferecidos pelo Grupo Panvel, estão bolsa auxílio proporcional à carga horária diária, vale-transporte, vale-alimentação para carga mínima de 6 horas diárias, descontos em farmácias da rede Panvel e gympass. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto e o processo seletivo acontecerá entre os dias 26 de agosto e 06 de setembro. O início do estágio está previsto para 15 de outubro. Mais informações podem ser obtidas no site www.lojaspanvel.gupy.io/jobs ou diretamente neste link.