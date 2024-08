BRDE chega a R$ 428 milhões em captações no mercado de capitais

Alternativa que vem se mostrando cada vez mais promissora na diversificação das fontes de recursos, as operações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) junto ao mercado de capitais já superam a marca de R$ 428,7 milhões no acumulado do ano. O maior destaque está relacionado aos títulos destinados a financiar o setor agropecuário, lançados no mês de abril e que chegaram a R$ 353,7 milhões.O banco obteve 90,7% do volume autorizado através das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), destinadas a financiar a produção, venda ou industrialização de produtos e insumos e adquirir equipamentos para a produção no campo. O diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, explicou que a diversificação do funding por meio de operações no mercado de capitais permitirão novas frentes de apoio ao agronegócio.