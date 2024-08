Leite diz que RS é o estado que mais sofre com crise climática e cobra União

mais sofre danos econômicos por catástrofes naturais", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PDSB), durante a apresentação de um painel no I Fórum Estadual do Comércio, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (12). O evento foi marcado pela forte cobrança dos painelistas sobre medidas do governo federal “Nos últimos 20 anos, somos o Estado quepor catástrofes naturais", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PDSB), durante a apresentação de um painel no, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (12).para combater os impactos das cheias no Rio Grande do Sul.

Na primeira parte da sua fala, o governador relembrou os dados da tragédia, que deixou 182 mortos, 806 feridos, 29 ainda seguem desaparecidos, mais de 580 mil desalojados no auge das cheias (19 de maio) e atingiu 95% dos municípios gaúchos. "Isso falando apenas de maio de 2024, mas a verdade é que fomos afetados por 10 eventos extremos em 12 meses", acrescentou.



Para a plateia que ocupava o salão da Associação Leopoldina Juvenil, Leite afirmou, ainda, que a retomada econômica do Estado passa, necessariamente, pelo setor privado. "Todos os setores foram afetados. O impacto no PIB gaúcho pode chegar a R$ 3 bilhões. Acreditamos que a reconstrução será com o setor privado", ponderou.

O chefe do Executivo Estadual também fez um balanço das ações do Plano Rio Grande, que atua em três eixos (ações emergenciais; ações de reconstrução; um conjunto de medidas chamado Rio Grande do Sul do futuro) para mitigar os problemas sociais em decorrência das chuvas, como a habitação, para construir cidades adaptadas e resilientes aos eventos climáticos e para recuperar a economia com investimentos em tecnologia e novos eixos de desenvolvimento, destacando que as intervenções devem ser contínuas, mesmo com as trocas de governos - soluções essas que precisam ser baseadas no debate científico. "Vamos precisar tomar medidas bilionárias. Não podemos errar em bilhões", comentou.

projeto aprovado na Assembleia Legislativa, que provoca reformas na administração pública do Estado, reestruturação de carreiras, reajustes salariais para servidores e permite contratações temporárias de trabalhadores para a reconstrução após as enchentes. "Não somos a favor de um estado inchado, mas a máquina pública não pode ser inexistente, precisamos reter servidores. No final do dia, se precisamos construir uma ponte, precisamos de pessoas que projetem, que encaminhem a demanda. Um Estado sem o pessoal técnico é como uma pessoa que quer construir uma casa, tem argamassa, tijolos, mas que não quer pagar um pedreiro. A casa não vai se construir sozinha", comparou o governador. Na oportunidade, ele defendeu o, que provoca reformas na administração pública do Estado, reestruturação de carreiras, reajustes salariais para servidores e permite contratações temporárias de trabalhadores para a reconstrução após as enchentes. "Não somos a favor de um estado inchado, mas a máquina pública não pode ser inexistente, precisamos reter servidores. No final do dia, se precisamos construir uma ponte, precisamos de pessoas que projetem, que encaminhem a demanda. Um Estado sem o pessoal técnico é como uma pessoa que quer construir uma casa, tem argamassa, tijolos, mas que não quer pagar um pedreiro. A casa não vai se construir sozinha", comparou o governador.

Ele também voltou a cobrar mais ações do governo federal e elencou os desafios orçamentários do Estado que, além da dívida com a União, enfrenta o déficit previdenciário. "Tivemos a suspensão dos pagamentos da dívida. Ainda que seja um passo importante, merecíamos e merecemos mais", enfatizou. Leite pediu mais alívio nas regras fiscais e flexibilização da burocracia. Também cobrou celeridade nos recursos destinados pela União à recuperação do Estado, citando o Pronampe Gaúcho, com verbas estaduais, como uma alternativa para auxiliar pequenos empresários.

Leite acrescentou que a falta de incentivos federais ao Rio Grande do Sul gera discrepância no desenvolvimento gaúcho. "O tratamento não é leal do ponto de vista federativo", afirmou, citando que outras regiões do Brasil possuem Fundos Constitucionais, que possibilitam o financiamento de projetos mais acessível e com juros mais baixos, alíquota interestadual reduzida, benefício fiscal para o setor automotivo, Zona Franca e a distribuição de Royalties, no caso do Sudeste. "Não estamos dizendo que esses incentivos devam ser retirados dos outros estados, porém, se o governo federal não vai nos dar isso, que, ao menos, não nos tire, na forma da dívida, o que geramos aqui", disse.



O evento foi promovido pela Federação Varejista do RS, que reafirmou sua frustação com o governo federal por meio do presidente da entidade, Ivonei Pioner: "Esperamos um apoio mais efetivo. É o nosso posicionamento", disse.