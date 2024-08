Indústrias da Região Sul participam da Higiexpo, feira de produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental

A 28ª Higiexpo, feira de produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental que ocorre entre esta terça-feira (13) e a quinta-feira (15) em São Paulo, trará as novidades e tendências para o setor. Mais de 150 empresas, entre marcas nacionais e internacionais, participam desta edição, que terá a realização de congressos e palestras. A expectativa dos organizadores é receber 17 mil visitantes durante os três dias.

Indústrias da Região Sul também estarão presentes na Higiexpo. É o caso da Vassouras Odim, de São Sebastião do Caí. Fundada em 1933, a empresa é especializada na fabricação de utensílios de limpeza com mais de 300 itens em 4 linhas de produtos: Profissional, Automotiva, Doméstica e 5'S.

A Odim utiliza materiais reciclados na fabricação de seus produtos. Na feira, a marca irá apresentar a linha de esfregões para limpeza de painéis solares. “É um mercado que só cresce, vassouras de diferentes tipos e cerdas, para todos os tipos de limpeza, cabos com passagem de água, baldes, enfim, trabalhamos com mais de 300 itens e levaremos uma amostra para a feira”, diz Alexandre Oderich, diretor da Odim.

Localizada na região do Vale do Caí, a Odim sofreu os impactos das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. “Nossa expectativa é a melhor possível em relação à participação na Higiexpo, uma vez que a decisão de seguir participando do evento foi muito debatida entre os gestores. Por ser um momento complicado para nós, nossa cidade e todo Rio Grande do Sul, foi difícil manter a nossa participação, uma vez que nossa capacidade produtiva não está 100% ainda”, afirma Oderich.

O diretor conta que a história da indústria com a feira Higiexpo é antiga e que, apesar dos obstáculos, a empresa optou por estar nesta edição até como uma forma de agradecer todo apoio recebido de clientes, colaboradores e simpatizantes. “O mais importante é que alguns colaboradores que estão na empresa, ajudando a reconstruir, limpar e etc, estarão na feira, junto do diretor Alexandre Oderich, para receber os visitantes. Esperamos muito networking, troca de experiências, busca por novidades e bons relacionamentos. Muitos de nossos parceiros, encontramos na Higiexpo, isso é gratificante”, salienta.

Outra empresa do Sul do País que participará da feira é a Estéra Química, de Itajaí (SC). A marca atua no segmento de higienização profissional e limpeza institucional com soluções inteligentes em Cosméticos e Saneantes para proporcionar ambientes seguros e limpos.

“Levaremos para a Higiexpo 2024 lançamentos exclusivos e tecnologias inéditas, elevando o padrão da higienização profissional e limpeza institucional. A Higiexpo é uma grande oportunidade para estreitar relações com parceiros, clientes, fornecedores e impulsionar voos maiores. Respeitando nossa conduta ética e a responsabilidade de nossa marca", destaca o João Oneda, presidente da Estéra Química.