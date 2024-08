B3 lançará Ibovespa ampliado com BDRs de Nubank, Stone, XP Investimentos, PagSeguro e Inter

A B3 vai lançar um novo índice amplo de ações. O Ibovespa B3 BR+ vai combinar Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de empresas brasileiras com a carteira do Ibovespa, o principal indicador da Bolsa brasileira. A carteira teórica com 90 empresas vai estar disponível na segunda-feira (12) mas a B3 adiantou que integram a primeira versão os BDRs de Nubank, XP, Stone, PagSeguro e Inter. Assim como o Ibovespa, a carteira será revisada sempre em janeiro, maio e setembro.



O superintendente de índices da B3, Ricardo Cavalheiro, afirmou que a decisão de desenvolver um índice amplo com BDRs surgiu a partir de conversas com o mercado nos últimos dois anos. "Fizemos um processo formal de coleta de informações, comentários sobre a necessidade e sobre a tempestividade que influenciaram o processo de estruturação do índice e também o timing de lançamento", afirmou Cavalheiro em coletiva à imprensa.

Ibovespa B3 BR+ ainda não foi licenciado por nenhuma empresa do mercado, mas o executivo afirma que há "conversas construtivas" nesse sentido. "Alguns participantes do mercado já mostraram interesse para fazer uso do índice", disse Cavalheiro.



Participação de cada ação na carteira teórica



Na composição do novo indicador, o BDR do Nubank irá ocupar a segunda posição em termos de participação porcentual na carteira, com peso de 7,14%.



Em primeiro lugar, aparece a ON da Vale, com 11,21%. A mineradora também tem o maior peso na carteira do Ibovespa (12,91%), seguida de Petrobras (8,08%). Na lista dos 15 ativos com maior peso no Ibovespa B3 BR+ , outro BDR que aparece é XP, com 1,75%. O recibo de Stone terá peso de 0,89%. O do PagSeguro, 0,57%. O do Banco Inter, 0,49%.



Segundo a metodologia do Ibovespa B3 BR+, irão compor o indicador todos os ativos que fazem parte da carteira do Ibovespa B3 e também os BDRs de empresas brasileiras listadas nos Estados Unidos que atendam alguns critérios. Entre eles, está não ser uma 'penny stock' e ter participação maior ou igual a 0,1% de volume financeiro no mercado à vista no período de vigência das três carteiras anteriores



Além disso, os BDRs deverão ter 95% de presença em pregão no período de vigência das três carteiras anteriores e representar 85% do Índice de Negociabilidade. Para este cálculo, será considerada a liquidez integral do ativo no Brasil e um porcentual de 50% da liquidez dos ativos lastro listados nos Estados Unidos.