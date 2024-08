Ibovespa avança e sustenta os 128 mil pontos com Nova York, mas queda das commodities é risco

O Ibovespa avança na manhã desta quinta-feira (8) e há pouco tocou a marca dos 128 mil pontos, em nova máxima, em dia de agenda esvaziada de indicadores aqui e no exterior mas com a safra de balanços de empresas brasileiras forte.O movimento reflete o visto em Nova York, onde as bolsas abriram com valorização na esteira dos pedidos de auxílio-desemprego informados mais cedo. "O dado veio um pouco melhor. Se viesse muito acima, seria ruim. O mercado estava esperando o pior", pontua Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.O dado vem após o payroll de julho gerar, segundo alguns analistas, temor de uma recessão norte-americana entre o fim da semana passada e o começo desta. "Os pedidos de auxílio-desemprego mostram que o payroll foi isolado", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.Contudo, Oliveira, da Blue3, pondera que o indicador não define o cenário em relação à magnitude de corte de juros, dado que outros índices americanos têm mostrado condições divergentes da economia dos Estados Unidos. As apostas indicam queda começando em setembro, mas há dúvidas quanto ao tamanho da queda.O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 17 mil na semana encerrada em 3 de agosto, para 233 mil. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas, que previam 240 mil solicitações."O temos dito é: até quando o mercado vai precificar uma atividade baixa como positiva nos Estados Unidos? Isso parece que está começando a virar", avalia o sócio da Blue3.De certa forma, a elevação no Índice Bovespa é contida pela queda das commodities e em alguns resultados corporativos trimestrais, caso de Banco do Brasil. O papel caía 1,10% perto das 11 horas.Em Dalian, na China, o minério de ferro fechou em baixa de 3,63% do minério de ferro, enquanto o petróleo cede marginalmente nesta manhã. Apesar dos recuos, Vale e Petrobras sobem levemente. Os investidores estão à espera da divulgação do balanço da estatal após o fechamento da B3.Espera-se queda no lucro da Petrobras, mas a grande expectativa do mercado continua sendo a distribuição de dividendos pela empresa, que ainda retém metade dos dividendos extraordinários de 2023.Na quarta-feira 97), o Ibovespa fechou com alta de 0,99%, aos 127.513,88 pontos. Foi o segundo pregão seguido de valorização.Às 11 horas, o Índice Bovespa subia 0,56%, na máxima aos 128.245,92 pontos, ante abertura aos 127.515,17 pontos, mesmo nível da mínima. Em Nova York, a alta das bolsas supera 1,00%