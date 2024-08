Governo do RS entrega à CMPC termo para estudos de impacto ambiental

O governo do Rio Grande do Sul entregou, nesta quarta-feira (7), o Termo de Referência para Estudos de Impacto Ambiental para a multinacional chilena CMPC, que atua nos segmentos celulose, produtos de higiene pessoal e embalagens. A entrega do termo significa que está autorizado o início dos estudos socioambientais para a implantação da unidade industrial em Barra do Ribeiro, anunciada em abril e que receberá investimento de R$ 24 bilhões.

"Não estamos falando de apenas mais um projeto. É o grande projeto de investimentos no Estado do Rio Grande do Sul, com impacto em dezenas de milhares de vidas e. Agradeço à CMPC por reafirmar a decisão de investir aqui no Rio Grande, mesmo depois da calamidade. Uma empresa de origem chilena, mas que passa a ser gaúcha no seu espírito, na sua essência, o que nos orgulha muito", afirmou o Leite.Na reunião, também foi assinado o ato de instalação do Comitê de Governança para o monitoramento da implantação dae do novo terminal florestal no Porto do Rio Grande.Composto por secretarias, órgãos governamentais e prefeituras, oe deve se reunir mensamente para discutir e acompanhar as etapas relacionadas à implementação de infraestrutura de acesso à nova fábrica e aos terminais."Planejamento de projeto é como usar GPS no celular. A gente sabe onde está, sabe para onde quer ir e o GPS oferece um caminho para chegar até lá. Mas se você guardar o celular no porta-luvas do carro, você vai se perder. Não adianta simplesmente saber onde se está, saber para onde se quer ir, ter o mapa. Você precisa acompanhar, você precisa se certificar de que está indo no trajeto certo e, se houver alguma intercorrência, trocar uma parte do caminho com rapidez, para evitar atrasos que comprometam o fluxo, as entregas", comentou o governador.A expectativa é que sejam criados aproximadamentediretas e indiretas durante a operação da nova fábrica.O diretor-geral da unidade de Guaíba da CMPC, Antonio Lacerda, destacou os esforços da companhia para realização do projeto e a. “Desde a assinatura do protocolo de intenções, temos trabalhado intensamente em parceria com o governo e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para atender todas as exigências para concretização do projeto. Hoje estamos dando mais um importante passo nessa direção. Temos certeza de que o Projeto Natureza pode ser um marco na retomada da economia do Rio Grande do Sul e nossa intenção é que com ele nos tornemos referência em todo mundo em termos de sustentabilidade, tecnologia, inovação e de convivência com a comunidade e o meio ambiente”, enfatizou.