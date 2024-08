STF prorroga por 45 dias conciliação sobre voto da União na Eletrobras

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu prorrogar por mais 45 dias a tentativa de conciliação entre a União e a Eletrobras, sobre a participação do governo federal no Conselho de Administração após a privatização da companhia.



Marques atendeu a pedidos da Advocacia-Geral da União (AGU) e da própria Eletrobras, feitos na semana passada. É a segunda vez que o ministro prorroga o prazo para a conciliação. Em dezembro, ele enviou o caso para a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Federal (CCAF), com prazo inicial de 90 dias. Em abril, foram dados mais 90 dias.



Ao conceder uma segunda prorrogação, Marques frisou "a complexidade da controvérsia, cujo desfecho impactará significativamente a ordem econômico-social" e que "cumpre assegurar o desfecho das tratativas de conciliação, a fim de promover a segurança jurídica e o interesse público".

LEIA TAMBÉM: Eletrobras inicia operação comercial dos primeiros aerogeradores do parque eólico Coxilha Negra



Em seus pedidos, governo e Eletrobras informaram ao Supremo que as negociações encontram-se em fase conclusiva. As discussões envolvem uma ampliação das cadeiras da União no Conselho de Administração e o adiantamento de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético. Outra proposta na mesa envolve a venda de participação da companhia na Eletronuclear.



Em fato relevante divulgado ao mercado em 31 de julho, a empresa também informou que o acordo final com a AGU deverá ser submetido aos conselhos da companhia, conforme determinam o estatuto da empresa e a Lei 6.404, de 1976, conhecida como Lei das S/A.



Entenda



O caso envolve a constitucionalidade de parte da Lei 14.182/2021, norma que autorizou a privatização da Eletrobras, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro.



No ano passado, a AGU entrou com uma ação no Supremo pedindo a derrubada do trecho da lei que restringe a 10% das ações o poder de voto de qualquer acionista no Conselho de Administração da Eletrobras.



A AGU alega que a regra é inconstitucional e contraditória, já que desincentiva o próprio investimento privado na Eletrobras. Para o órgão, a norma teve como alvo exclusivo a União, que atualmente seria a única acionista com mais de 10% de participação da companhia.



O objetivo da ação não é reestatizar a Eletrobras, mas resguardar o interesse público e os direitos de propriedade da União, segundo a AGU.

LEIA MAIS: Copom vê manutenção compatível com convergência para o redor da meta no horizonte relevante



Nunes Marques afirmou se tratar de "tema sensível". O ministro disse que o processo de desestatização da Eletrobras foi "amplo e democrático" e que há diversos preceitos fundamentais em jogo.



De um lado, "a indisponibilidade do interesse público, o direito à propriedade e os princípios que regem a Administração Pública"; de outro, "a segurança jurídica, a proteção da confiança e a legítima expectativa dos acionistas minoritários", elencou o ministro.



"Não se pode perder de vista tanto o interesse público a nortear a prestação de serviço essencial à sociedade brasileira, quanto a rentabilidade econômica e o bom desempenho da administração da Empresa", escreveu Nunes Marques.