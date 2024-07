Eletrobras inicia operação comercial dos primeiros aerogeradores do parque eólico Coxilha Negra

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o início da operação comercial dos primeiros aerogeradores do parque eólico Coxilha Negra, em implantação pela Eletrobras no município de Santana do Livramento. Foram liberadas 14 unidades geradoras (1 a 11, 13, 14 e 16) da usina eólica Coxilha Negra 02.



Em nota, a Eletrobras informa que, com investimento estimado em mais de R$ 2 bilhões, o parque eólico Coxilha Negra contará com 72 aerogeradores, totalizando 302,4 MW de capacidade instalada, o que corresponde a cerca de 16% da potência eólica em operação, no momento, no Rio Grande do Sul. Serão três conjuntos de usinas: Coxilha Negra 02 (24 aerogeradores e 100,8 MW), Coxilha Negra 03 (25 aerogeradores e 105 MW) e Coxilha Negra 04 (23 aerogeradores e 96,6 MW). Cada aerogerador tem 125 metros de altura, pesa mais de 1,3 mil toneladas e possui potência instalada de 4,2 MW. O empreendimento ocupará área total de 8.644 hectares.



“Hoje, 97% da energia gerada pela empresa é limpa e nosso objetivo é elevar esse percentual, garantindo que sejamos Net Zero em 2030, como definido no planejamento estratégico”, afirma o vice-presidente de Engenharia de Expansão da Eletrobras, Robson Pinheiro Rodrigues de Campos. Até o momento, o Parque Eólico Coxilha Negra contabiliza 41 aerogeradores completamente montados nas usinas 02 e 03.

Desse total, 14 estruturas de Coxilha Negra 02 iniciaram operação comercial e outras nove estão operando na fase de testes. Paralelamente, a usina 03 possui 14 aerogeradores com autorização para operação em teste e avançam as obras de verticalização das primeiras torres de Coxilha Negra 04.



Evolução

Em fevereiro, a Aneel liberou o início da operação em teste dos primeiros aerogeradores de Coxilha Negra 02. No mês de março, a Eletrobras recebeu a Licença de Operação (LO) do Ibama, com validade de 10 anos, liberando o funcionamento de Coxilha Negra 02, assim como o sistema de transmissão associado, composto por dois circuitos de linhas e duas novas subestações coletoras exclusivas, além da ampliação de uma unidade existente. Durante a implantação do parque eólico Coxilha, estima-se a criação de 1,3 mil empregos diretos e indiretos, nos diversos estágios das obras, iniciadas em 2022.