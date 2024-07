Nelogica abre inscrições para Nelo InvestDay

A Nelogica promove o Nelo Invest Day, dia de imersão no mercado financeiro que contará com um minicampeonato de trading no final do dia, para aplicação dos conhecimentos adquiridos. Sem custo, o evento recebe inscrições até o dia 28 de julho. O evento conta com apoio da Pucrs Finance e da Liga do Mercado Financeiro da Ufrgs e tem vagas limitadas.

A seleção dos interessados levará em conta aspectos como o nível de conhecimento e entusiasmo por mercado financeiro, interesses de carreira, localidade, formação superior em áreas de negócio, engenharias, tecnologia e comunicação. No InvestDay, que terá atividades entre 9h e 18h, os participantes terão momento de aprendizado com profissionais da Nelogica e com o trader profissional Bráulio Langer, analista de investimentos que dissemina suas estratégias avançadas de análise técnica e automação para encontrar as melhores oportunidades para lucrar no curto e no longo prazo. Há seis anos, Langer abandonou uma exitosa carreira na engenharia para se dedicar ao mercado financeiro de forma exclusiva.

Os candidatos a integrar o InvestDay serão avaliados pelo currículo ou perfil no LinkedIn e foco que direcionam em suas carreiras e interesses ao segmento de investimentos, além de experiência idealmente em atividades profissionais com orientação a negócios, como vendas, finanças, área comercial e com atividades na área de comunicação empresarial.

Entre as atividades do dia estão palestras, debates e troca de experiências sobre investimentos, ampliando redes de networking, assim como um overview sobre o atual cenário do mercado financeiro, novas e tradicionais formas de investimento, análise dos principais players que compõem o mercado e diferentes perfis de investidor.

Em uma segunda etapa, o conteúdo do InvestDay avança para conteúdos relativos a métodos de análise técnica, por fluxo e fundamentalista, assim como a identificação da melhor estratégia conforme o perfil do trader. Ao final da apresentação de conteúdos, o grupo irá se unir em atividade prática, onde poderão aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do dia.

Serviço

O que: Nelo InvestDay

Quando: dia 3 de agosto, das 9h às 18h

Onde: presencial, em Porto Alegre, na sede da Nelogica

Inscrições gratuitas: https://lp.nelogica.com.br/neloinvestday