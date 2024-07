Cerca de 85% das lojas de rua da Panvel já são atendidas por energia solar

Passados cerca de cinco anos desde que a Panvel iniciou o projeto para alimentar suas lojas de rua com energia solar, em torno de 85% desses estabelecimentos já são abastecidos com a geração fotovoltaica. No momento, a empresa possui uma usina própria e outros 14 complexos arrendados para atender ao seu consumo.

O diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores do Grupo Panel, Antônio Napp, recorda que a empresa foi pioneira nesse tipo de ação dentro do setor farmacêutico do Brasil. Atualmente, a companhia possui aproximadamente 600 lojas, sendo em torno de 520 delas consideradas como de rua.

Napp detalha que os estabelecimentos que estão localizados dentro de estruturas como shopping centers, supermercados e aeroportos ficam de fora da estratégia, pois são abastecidos com a energia adquirida por esses complexos maiores. O dirigente enfatiza que, assim como a sustentabilidade, outros fatores são levados em consideração no momento de apostar na estratégia das fontes renováveis. “Tem a questão da inovação, do meio ambiente e da eficiência”, frisa Napp. De acordo com ele, o plano da empresa é contar com mais quatro ou cinco usinas solares até o final do primeiro semestre de 2025.

Essa condição poderia praticamente atender à atual demanda elétrica de todas as lojas de rua da empresa. No entanto, o diretor do Grupo Panvel recorda que a companhia constantemente vem aumentando o número de unidades da sua rede. Anualmente, a empresa abre, usualmente, em torno de 60 lojas.

Além de atender à demanda das novas unidades, Napp adianta que um desafio que deve se apresentar para o segmento farmacêutico na área energética é a perspectiva do aumento do consumo de energia nos estabelecimentos do setor. O dirigente explica essa projeção devido a uma maior variedade de produtos comercializados nas farmácias e de medicamentos que necessitam de refrigeração.