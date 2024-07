Leilão para PPP dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo não tem interessados

O leilão para a parceria público-privada (PPP) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, não teve proponentes. A data prevista para a entrega dos envelopes das empresas interessadas em administrar os dois terminais era nesta quinta-feira (25). O certame estava programado para 1º de agosto na B3, após ter sido postergado devido à enchente que atingiu o Rio Grande do Sul.

A PPP tinha o objetivo de definir um parceiro para operar, fazer a manutenção e ampliar a capacidade da infraestrutura dos dois terminais por 30 anos e promover investimentos de mais de R$ 101 milhões nos locais. A Secretaria da Reconstrução Gaúcha, pasta que coordena as PPPs do governo do Estado, vai avaliar os motivos de não haver interessados e promoverá os ajustes necessários no projeto.

O critério estabelecido para definir o vencedor da licitação era o de quem oferecer o maior desconto do aporte público.