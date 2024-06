Leilão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo é adiado para agosto

O governo do Estado publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (12), novo adiamento do leilão da parceria público-privada (PPP) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. Previsto para ocorrer inicialmente no dia 7 de maio, o certame já havia sido adiado para 20 de junho devido à enchente no Rio Grande do Sul. A nova data para realização será em 1º de agosto, às 14h, na B3, em São Paulo.