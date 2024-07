Movimentação nos portos gaúchos no primeiro semestre cai 3,4%

movimentação dos Portos do Rio Grande do Sul durante os primeiros seis meses do ano. Somando os complexos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, foram operadas 19.423.806 toneladas, uma queda de 3,4% em relação ao mesmo período de 2023 A Portos RS fechou o balanço dedurante os primeiros seis meses do ano. Somando os complexos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, foram operadas 19.423.806 toneladas, umaem relação ao

O resultado foi impactado pelas enchentes que assolaram recentemente o Estado. O Porto do Rio Grande movimentou 18.531.991 toneladas (diminuição de 2,9%) o de Pelotas trabalhou 523.570 toneladas (redução de 18%) e o porto da capital gaúcha outras 368.245 toneladas (revés de 1,9%).

Nos seis primeiros meses do ano, passaram pelos portos gaúchos 1.735 embarcações, sendo 1.417 delas em Rio Grande, 238 barcaças em Pelotas e outros 80 navios em Porto Alegre. Os graneis sólidos e as cargas gerais registraram os maiores destaques ao longo do semestre.

No cais público da Capital, as cargas de fertilizantes somaram 139.021 toneladas, seguidas pelo trigo, com 132.323 toneladas, pela cevada, com 57.742 toneladas, o sebo bovino, com 25.877 toneladas, sal, com 11.605 toneladas, e as cargas gerais, com 1.677 toneladas. As enchentes deixaram inoperante a unidade de Porto Alegre por quase dois meses.

A estrutura retomou suas operações em junho, com o descarregamento de insumos para a produção de fertilizantes vindos a bordo do navio Nord Mississipi. Em Pelotas, as toras de madeira para a produção de celulose seguem liderando as operações e atingiram 458.266 toneladas. O clínquer, que é o cimento em sua fase bruta de fabricação, foi a segunda carga mais movimentada, alcançando 65.304 toneladas.

No Porto de Rio Grande, apesar da queda em geral, a movimentação de soja em grão aumentou 25,01% em relação ao mesmo período do ano passado. A movimentação de contêineres também registrou incremento, de 24,73%, com 367.029 TEUs (unidade de medida correspondente a um contêiner de 20 pés). O mês mais significativo foi o de junho, quando passaram pelo complexo portuário 77.432 TEUs.

As exportações pelo Porto do Rio Grande tiveram como destino a China (3.662.249 toneladas), o Vietnã (769.457 toneladas), as Filipinas (727.843 toneladas), os Estados Unidos (279.395 toneladas) e o Irã (475.097 toneladas). Completam a lista Marrocos, França, Tailândia e Portugal, respectivamente. Já as importações tiveram como origem a Argentina (753.791 toneladas), a China (659.495 toneladas), a Rússia (392.491 toneladas), o Marrocos (288.098 toneladas), os Estados Unidos (279.395 toneladas) e o Peru (209.944 toneladas). A lista é composta, ainda, por Canadá, Nigéria, Uruguai e Holanda.