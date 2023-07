Portos gaúchos registram aumento de 7,1% nas movimentações no primeiro semestre

No primeiro semestre desse ano, cerca de 20,1 milhões de toneladas em cargas foram movimentadas pelos portos gaúchos (Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre). O resultado é 7,1% superior ao registrado no mesmo período em 2022. Quanto a embarcações, foram mais de 1,8 mil recebidas pelas estruturas.

LEIA TAMBÉM: Porto do Rio Grande tem o melhor primeiro trimestre de sua história



O Porto do Rio Grande é o responsável pela maior parte das movimentações, com 19.097.639 toneladas. Na sequência, aparecem os Portos de Pelotas e de Porto Alegre, com 638.976 toneladas e 375.697 toneladas, respectivamente. Os granéis sólidos puxam a lista de cargas, que é seguida pelas cargas gerais e granéis líquidos.

No período de janeiro a junho, passaram pelo Porto do Rio Grande 1.513 navios, 257 barcaças pelo Porto de Pelotas e outras 66 pelo Porto da Capital. Além dos três portos públicos, também estão incluídos nos dados as movimentações dos terminais de uso privado e arrendados, além dos estaleiros Rio Grande e EBR.

Entre as mercadorias com destaque de movimentações no Porto do Rio Grande estão a soja, com variação positiva de 118,05%, a ureia, com 42,94%, o fosfato, com 16,04%, o arroz, com 12,67%, o cloreto de potássio, com 9,83%, e o farelo de soja, com 6,74% de aumento. A movimentação de contêineres também variou positivamente em 11,38%.



Porto de Pelotas registra operação envolvendo soja



Durante o mês de junho, o Porto de Pelotas realizou o embarque de 2.997 toneladas de soja, carregamento que ainda não havia sido registrado neste ano. Além disso, foram 98.258 toneladas de clínquer, que é o cimento na fase bruta de fabricação, e outras 537.721 toneladas de toras de madeira para o beneficiamento da celulose.



Fertilizantes seguem liderando a movimentação do Porto de Porto Alegre



O cais público da capital contabilizou no primeiro semestre desse ano 375.697 toneladas movimentadas. A maior parte dessa quantidade é de insumos para a produção de fertilizantes, com 217.186 toneladas. O trigo aparece na segunda posição, com a movimentação de 53.003 toneladas.



O terceiro produto mais movimentado no Porto de Porto Alegre foi a cevada, com 47.783 toneladas. O sebo bovino foi o quarto colocado, com 34.774 toneladas, seguido pelo sal e pela carga geral, com 22.732 toneladas e 219 toneladas, respectivamente.