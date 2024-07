Ponte entre Dois Lajeados e Cotiporã acaba de ser aprovada pelo Programa Reconstrói RS

O primeiro projeto a receber auxílio financeiro do Programa Reconstrói RS acaba de ser aprovado. Trata-se de uma obra orçada em quase R$ 3 milhões para uma ponte com 110 metros de extensão entre Dois Lajeados e Cotiporã e que receberá um aporte financeiro de R$ 900 mil do Instituto Ling para a sua reconstrução.

Há 10 projetos para construção de pontes de pequeno porte no Vale do Rio Taquari que também estão em vias de ser aprovados pelo Projeto Reconstrói RS, criado e coordenado pelo Instituto Ling, em parceria da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e Instituto Cultural Floresta.

Para viabilizar o projeto, a Família Ling, mantenedora do Instituto Ling, e o Grupo Évora criaram um fundo com a doação inicial de R$ 50 milhões. Essa iniciativa também recebeu a contribuições espontâneas de outras empresas, famílias e amigos, sendo que o valor das doações totalizam no momento R$ 84,5 milhões. Os recursos que serão empregados em obras de infraestrutura em municípios que afetados pela maior catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul em maio deste ano.

O empresário William Ling, idealizador do projeto, informa que os só na região do Vale do Taquari há ao redor de 60 passagens de pontes que foram danificadas e que os 10 primeiros projetos já estão em análise, orçadas em torno de R$ 700 mil cada uma, sendo que a metade do valor dos projetos será destinado pelo fundo Reconstrói RS.

Ling diz que o projeto da ponte, ligando o município de Cotiporã a Dois Lajeados, orçada em quase R$ 3 milhões vai receber um terço do valor, ou seja R$ 900 mil. Ele cita que há também, outro pedido recente de um projeto para uma ponte sobre o rio da Várzea no município de Rodeio Bonito.

O empresário acredita que o segundo semestre deste ano deverá ser bastante intenso em relação ao volume de aprovações de obras de infraestrutura, bancadas pelo projeto. Ele destaca que há contatos com lideranças de outros municípios gaúchos interessados, em particular pertencentes à região serrana. De acordo com ele, o perfil desses projetos são um pouco mais diferenciados destinados a proteção de encostas e de trechos de estradas danificadas.

“Nós temos recursos para alavancar os esforços das comunidades locais”, enfatiza. Ele explica que os valores por projetos, colocados no regulamento do Reconstrói, são indicativos, ou seja, pela análise eles podem aumentar.

O presidente da Federasul, Rodrigo de Sousa Costa, explica o papel da entidade no Projeto Reconstrói RS: “A Federasul procura uma obra de infraestrutura que tenha grande impacto social-econômico e que ela seja muito relevante em uma região em que exista um grupo de lideranças e que estejam dispostas a chamar para si o protagonismo daquela ideia”.

“Nós temos nove pré-projetos inscritos e aguardando o levantamento da documentação necessária. Se esse projeto básico de engenharia é, por exemplo, de uma ponte, verifica-se o cronograma físico-financeiro, se há a necessidade ou não de licenças ambientais e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Então, são nove pré-projetos e que no momento já somam R$ 45 milhões. Nós temos ainda outros 11 pré-projetos, dos quais 10 são de pontes, na faixa de R$ 700 mil cada”, informa.

Segundo o dirigente, são pontes que terão vão livre de 12 metros. Ele destaca a aprovação da ponte do projeto para a ponte no município de São Valentim. “É uma ponte metálica, no valor de R$ 3 milhões, trata-se de uma obra muito impotente em um município de calamidade pública decretado”.

Ainda, de acordo o presidente da Federasul, a obra de São Valentim será semelhante à que foi construída no município de Nova Roma do Sul, projeto que inspirou a iniciativa do Reconstrói RS, criado pelo Instituto Ling, em parceria com a Federasul e o Instituto Cultural Floresta, focada no associativismo empreendedor.



JC – Como surgiu a ideia do Programa Reconstrói?



William Ling – A ideia surgiu no momento em que a tragédia no Rio Grande do Sul tomou grandes dimensões. Então, eu fiquei me questionando sobre o meu papel e o da minha família neste processo todo. Nós vimos o esforço de solidariedade das pessoas, inclusive daquelas vindas de outros estados da federação para o socorro emergencial dos atingidos pelas cheias. Eu fiquei imaginando como poderíamos agregar valor a todo esse processo de recuperação do Rio Grande do Sul. Ficou claro, nós poderíamos ajudar na parte de infraestrutura. Os agentes públicos, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o próprio Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) estão fazendo um trabalho incrível para recuperar estradas inteiras destruídas e pontes, porém, sempre trabalhando com orçamentos na faixa de centenas de milhões de reais. O meu sentimento é de que existiriam obras com montantes bem menores e que elas poderiam ser feitas pelo esforço das comunidades locais, uma vez que tais obras não estariam no radar, por exemplo, Dnit e do Daer.



JC – O senhor lembrou da iniciativa da comunidade de Nova Roma do Sul?

Ling – Sim, eu lembrei do episódio, no ano passado, de Nova Roma do Sul. (A população, após ver a sua ponte destruída pela força das águas, refez a obra, que liga o município a Farroupilha, na Serra, com financiamento comunitário. Eu acredito que deva haver dezenas de localidades iguais à Nova Roma do Sul com lideranças com espírito comunitário semelhante e que poderiam receber ajuda financeira para viabilizar os seus projetos locais. Sim, foi, mais ou menos, inspirado nesse exemplo e também, tendo consciência das limitações dos entes públicos. A iniciativa privada – nós podemos fazer a nossa parte também e, deste modo, surgiu a ideia da Família Ling criar um fundo (para o Projeto Reconstrói RS).

JC – A Família Ling criou o fundo para o Projeto Reconstrói com a doação inicial de R$ 50 milhões?

Ling – Sim. Há o comprometimento da Família Ling. Esse comprometimento está muito ligado a nossa história. A história de meus pais que vieram para o Rio Grande do Sul no início da década de 50. Eles não conheciam ninguém, não falavam português e se estabeleceram no município de Santa Rosa. Lá, iniciaram a vida de empreendedorismo, então, a família Ling prosperou no Rio Grande do Sul. A comunidade gaúcha acolheu os meus pais e nos ajudou nessa trajetória e nada mais justo que a Família Ling esteja presente neste momento em que o Rio Grande do Sul mais precisa.

JC – O Projeto Reconstrói RS recebeu apoio de outras entidades para ser viabilizado?

Ling – Nós sabemos que ninguém faz nada sozinho e, deste modo, buscamos o apoio, especialmente, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), que possui capilaridade através de suas 190 Associações Comerciais e Industriais (ACIs) no interior do Estado. Então, usei basicamente essa rede formada por empresários para viabilizar esse projeto. Sem esse apoio da Federasul e do próprio Instituto Cultural Floresta, que por sua vez tem experiência em ações comunitárias, nós não conseguiríamos colocar esse projeto de pé e tão rápido.

JC – Entidades e empresários estão fazendo doações para o fundo?

Ling – Sim, nós anunciamos a doação para o fundo de criação do Programa Reconstrói RS e ocorreu algo inesperado, em pouco mais de 48 horas, recebemos a adesão de outros doadores, como empresas, famílias e amigos, que reconheceram, digamos, o mérito dessa iniciativa. De modo espontâneo, eles fizeram doações importantes. Em valores confirmados, o fundo reúne a quantia de R$ 84,5 milhões. O Instituto Ling tem ainda outras famílias e entidades que manifestaram a intenção de fazer aportes financeiros, mas ainda não definiram os valores. Acreditamos que esse valor pode aumentar. Mas, a nossa energia não está sendo usada para obtenção de fundos. O nosso maior desafio é fazer com que esse recurso chegue lá na ponta. Todos esses valores foram espontâneos. As pessoas nos procuraram e ofereceram ajuda. Agora, a nossa obrigação é fazer com que esse recurso seja bem utilizado.

JC – O Programa Reconstrói RS foi estruturado de uma maneira prática?

Ling – Nós procuramos fazer um modelo muito ágil, descentralizado e flexível. A ideia é que em poucos passos, o recurso seja destinado, sem intermediários e direto da conta do Instituto Ling para o projeto. Nós solicitamos, basicamente, um projeto feito por uma empresa de engenharia, com as essências necessárias, com o orçamento e com uma Anotação de Responsabilidade Técnica.

JC – Um comitê faz a validação dos projetos de modo rápido?

Ling – Nós somos um grupo de validação de projetos. Esse grupo é composto por pessoas que possuem muita experiência em engenharia civil e direcionada à infraestrutura no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando das principais autoridades nesse assunto e, em poucas horas, eles conseguem avaliar o mérito dos projetos encaminhados.

JC – O senhor pode falar sobre os projetos que já foram encaminhados via ACIs para o Instituto Ling? Qual é a ideia de orçamento?

Ling – Os valores que nós estamos alocando, eles são representativos dentro do orçamento do projeto. Então, por exemplo, nós temos 10 pontes, que foram identificadas no Vale do Rio Taquari e nós já nos comprometemos em bancar 50% do custo. Já o projeto da ponte ligando Cotiporã a Dois Lajeados foi orçado em quase R$ 3 milhões e nós estamos entrando com um terço desse valor, ou seja R$ 900 mil.

JC – O senhor vê adesão de mais comunidades ao Projeto Reconstrói RS?

Ling – Na medida em que as comunidades passam a ter conhecimento do projeto, do seu regulamento e dos critérios estabelecidos, elas passam a fazer mobilização. Então, eles passam a elaborar os seus projetos e estão indo atrás, fazendo os orçamentos. Nós esperamos começar a receber esses pedidos de uma maneira mais intensa daqui para frente.

JC – O senhor já tem contabilizado o valor dos projetos para essas 10 pontes?

Ling – A informação que nós temos aqui, só no Vale do Taquari foram quase 60 passagens de pontes danificadas. E dessas 10 primeiras, que foram sinalizadas para nós, elas estão orçadas em torno de R$ 700 mil cada uma. Esse é o valor que nós recebemos preliminarmente e dentro desse montante, nós já sinalizamos que metade desse valor o fundo Reconstrói RS pode participar. Hoje, entrou um pedido para projeto de uma ponte sobre o rio da Várzea no município de Rodeio Bonito. Então, assim que nós recebermos a documentação desse projeto, também devemos dar uma posição rápida.

JC – O regulamento do Projeto Reconstrói RS foi lançado quando?

Ling – O regulamento foi divulgado no dia 24 de junho. Então, faz pouco tempo que o regulamento está circulando. As pessoas precisam de um tempo para fazer os projetos. Nós sabemos que os escritórios de engenharia e de projetos estão lotados, uma vez que a demanda por recursos é enorme. Estamos confiantes que o projetos irão aparecer e que possamos dar uma contribuição.

Prioridade do Projeto

Estabilização, recuperação e proteção de taludes; restabelecimento de ligações terrestres, como pontes e trechos de estradas; recuperação de diques e barragens; obras de drenagem; e mitigação de enchentes e obras de saneamento.

Conheça o regulamento

O regulamento estabelece os critérios de repasse: para projetos de infraestrutura orçados em até R$ 1 milhão, a doação será de 50% do orçamento total; projetos entre R$ 1 milhão a R$ 2 milhões, a doação será de 33% do total: e para projetos superiores a R$ 2 milhões o aporte será equivalente a 25% do orçamento, devendo ser observado o limite de R$ 1 milhão, o qual poderá ser ampliado em situações excepcionais avaliadas pelo Comitê.

O cronograma físico-financeiro vai obedecer duas etapas: aporte financeiro pela comunidade local ou pelo próprio proponente ao projeto e, na segunda etapa, a liberação dos recursos pelo Instituto Ling no valor de até R$ 1 milhão.

Os interessados poderão acessar o regulamento do Reconstrói RS, nos sites das três entidades promotoras (Instituto Ling www.institutoling.org.br; Federasul www.federasul.com.br e Instituto Cultural Floresta www.institutoculturalfloresta.org.br.