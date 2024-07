Fluxo do desembarque de passageiros no aeroporto de Porto Alegre é alterado

Dez dias após o início da operação temporária no Terminal de Passageiros do Porto Alegre Airport, a Fraport Brasil reorganizou o processo de desembarque daqueles que chegam da Base Aérea de Canoas. A partir de quinta-feira (25), os ônibus que realizam este translado irão parar na via elevada (piso 2), em frente à porta 8.

O passageiro será direcionado a ingressar no Terminal e, no ambiente, contará com o atendimento das empresas de turismo e uma área de restituição de bagagem. Após, seguirá para a saída que será feita pelas portas 6. Próxima a esta poderá pegar um táxi.



Para sair do Terminal do Passageiros e pegar um transporte por aplicativo, vans de locadoras ou ônibus de turismo, os passageiros devem se dirigir a ao piso 1 – utilizando os elevadores do edifício garagem redondo.

O ponto de pick-up por aplicativo, continua o mesmo, piso 1, em frente à porta 2. Já as locadoras de veículos ou ônibus de turismo ficarão próximos da saída do edifício garagem. O Transfer prime também não muda de localização, piso 1, em frente à porta 3.



Por meio de nota, o diretor de operações da Fraport Brasil explica que o objetivo com essa mudança "é oferecer mais comodidade para os passageiros, pois ao desembarcar dentro do Terminal poderão usufruir de toda a infraestrutura que o aeroporto oferece, como lojas, alimentação e sanitários, por exemplo”.