Creral inaugura usina solar em Trindade do Sul

A Creral vai inaugurar nesta terça-feira (23) a Usina Solar Creral Associados. O evento marca os 55 anos de fundação da cooperativa de energia com sede em Erechim, comemorados também no mesmo dia. De acordo com nota da Creral, a usina está localizada no município de Trindade do Sul e recebeu investimento de R$ 6 milhões, foi construída em uma área de 2,5 hectares, tem potência instalada de 1,44 MWp (megawatt pico), tem 2,2 mil placas solares de 660 watts cada uma, e capacidade de gerar 2,3 milhões de kWh/ano (quilowatts hora ano).