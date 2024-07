Petry ressalta trabalho da Fiergs em cerimônia de posse do novo presidente

Claudio Bier assumiu a presidência Em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (18), o empresárioda Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Ele sucede Gilberto Petry, que esteve à frente da entidade por dois mandatos. Bier comandará a Fiergs até 2027.

Em sua fala de despedida, Petry abriu o evento agradecendo aos trabalhadores que se empenharam para dar plenas condições ao espaço do evento, que ficou completamente alagado com a enchente.

O dirigente destacou que a agenda da indústria tinha várias questões importantes para o desenvolvimento do Estado e do País, com temas relevantes que exigiam diálogo sistemático com os Poderes Constituídos.

Petry lembrou das dificuldades do período da epidemia de Covid-19. E valorizou iniciativa do governador Eduardo Leite para que as indústrias gaúchas trabalhassem com 75% da capacidade produtiva e pudessem evitar desabastecimento de produtos essenciais.

O empresário apontou o papel importante da Fiergs ao liderar diversas missões internacionais. E não deixou de falar na maior tragédia climática que atingiu o Estado. “Agora em 2024, lançamos a campanha de valorização dos produtos fabricados no Rio Grande do Sul. Se são consumidos no exterior, por mais de 160 países, também merecem o reconhecimento no mercado brasileiro. Afinal, fabricamos produtos de classe mundial”, disse.

Petry avaliou que a mobilização teve um grande impacto até na autoestima dos gaúchos. E que com a tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, foi preciso adequar rapidamente a campanha, sem desistir dela. “E atualmente ativamos a mídia nacional para que o País inteiro compre mais produtos gaúchos, o que irá ajudar a reconstrução do nosso Estado”.

Ele encerrou exaltando as qualidades de seu sucessor para conduzir a Fiergs no próximo triênio. E desejou sucesso à nova diretoria.