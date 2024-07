Ungaretti Seguros avalia que eventos extremos mudam o mercado mundial

Especialista em gestão de riscos, a Ungaretti Seguros, empresa gaúcha, com mais de 50 anos de mercado, direcionado a proteção de indivíduos e ao segmento corporativo, avalia que eventos extremos estão mudando o comportamento da sociedade como um todo. Fatos como a pandemia da Covid-19 e a recente catástrofe climática no Rio Grande do Sul estão levando, principalmente, os empresários a buscarem proteção eficiente para manterem os seus negócios funcionando.“A recente tragédia gaúcha serviu como um catalisador para reafirmar a importância vital do seguro em momentos de adversidade social”, destaca o presidente da corretora, Carlos Roberto Ungaretti. Ele cita que a Ungaretti, através de sua expertise oferece soluções de seguro que verdadeiramente atendam às necessidades dos seus clientes. “Um seguro não apenas protege, mas também proporciona tranquilidade e segurança em tempos incertos”, acrescenta Álvaro Ungaretti, diretor de mercado.A Ungaretti Seguros, fundada em 1966, está em processo sucessório para a 4ª geração familiar. A corretora, fundada pelo avô de Carlos Roberto Ungaretti, passa a ser administrada pelos seus três filhos: Álvaro, Roberta e Luiza Ungaretti. A empresa conta com sedes em São Paulo e Porto Alegre e atua em todo o território nacional.Carlos Roberto Ungaretti, Alvaro de Albuquerque Ungaretti, Luiza de Albuquerque Ungaretti, analista de seguros e Priscila Nunes, editora Olhar Atento Brasil estiveram na sede do Jornal do Comércio. Na oportunidade, foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.