Lula defende investimentos sociais em meio a pressão do mercado por corte de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou, nesta quarta-feira (17), o custo para o país por atrasos históricos em investimentos sociais. O chefe do executivo vem sendo cobrado pelo mercado para fazer cortes de gastos no Executivo, como forma de minimizar o déficit nas contas públicas.

"Todo santo dia nesse governo, toda vez que a gente vai discutir assunto qualquer, sempre aparece artigo no jornal, na revista, na TV, para dizer: 'não, vai gastar muito, gastar com educação, com saúde, com transporte, com reforma agrária, com pessoa com deficiência'", disse.

"A pergunta que eu faço é a seguinte: quanto custou neste país não cuidar das coisas certas no tempo certo? Quanto custou a esse país não fazer reforma agrária na década de 1950, quando grande parte do mundo fez? Quanto custou passar sete anos sem aumentar valor da merenda escolar? Quanto custou a esse país não investir nas universidades no tempo certo?", questionou.

E completou: "eu digo todo dia que é questão de indignação. [...] Precisava um cara que não tem diploma universitário dizer para esse país que não custa nada fazer universidade, instituto federal e formar pessoas. Tenho convicção plena de que só faço isso pela minha origem".

A declaração foi dada durante a solenidade de encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Histórico