Lula diz se comprometer com arcabouço fiscal, mas que tem de ser convencido sobre cortes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (16) que não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver "coisas mais importantes para fazer". Por outro lado, ele afirmou que a meta de déficit zero para este ano não está rejeitada e se comprometeu a fazer o necessário para cumprir o arcabouço fiscal.

Lula comentou ainda que precisa ser convencido sobre corte de gastos em 2024. As contenções devem ser formalizadas na próxima segunda-feira (22), quando será divulgado relatório de avaliação do Orçamento deste ano.

"[Meta fiscal] é apenas uma questão de visão. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande. Esse país é muito poderoso, o que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores", disse. "Esse país não tem nenhum problema se é déficit zero, déficit de 0,1%, 0,2%, não tem nenhum problema para o país. O que é importante é que esse país esteja crescendo", concluiu.

Ao ser questionado se, portanto, estaria descartada a manutenção da meta estabelecida de déficit zero, Lula respondeu: "não está rejeitada, porque vamos fazer o que for necessário para cumprir arcabouço fiscal". A declaração foi dada em entrevista à TV Record. A íntegra vai ao ar só à noite, mas estão sendo divulgados breves trechos ao longo do dia.

Em outro momento, Lula foi questionado se está disposto a fazer contingenciamentos neste ano para manter a credibilidade do arcabouço e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Primeiro, tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Sabe que tenho divergência histórica, de conceito, com o pessoal do mercado. É que nem tudo que tratam como gasto, eu trato como gasto", afirmou.

O presidente voltou a repetir que sua responsabilidade fiscal vem de berço e que aprendeu com sua mãe a não contrair dívidas que não possa pagar, a não ser que seja para fazer patrimônio. "Seriedade fiscal eu tenho mais do que quem dá palpite nessa questão no Brasil", disse, sem mencionar diretamente economistas ou o mercado financeiro.

um corte de R$ 25,9 bilhões No último dia 3, Haddad anunciou para 2025em despesas com benefícios sociais, que passarão por um pente-fino. O anúncio sucedeu dias de turbulência nos mercados diante da desconfiança crescente dos agentes econômicos quanto ao compromisso do governo em cumprir as regras fiscais vigentes. "A primeira coisa que presidente determinou é: cumpra-se o arcabouço fiscal. Não há discussão a esse respeito", disse Haddad, à época, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Segundo ele, a orientação do presidente "é que o arcabouço seja preservado a todo custo". Isso significa, detalhou Haddad, dizer que o governo vai segurar despesas já em 2024 para alcançar a meta fiscal e respeitar o limite de gastos. O corte anunciado pelo ministro prevê o fim de brechas legais que favoreceram a escalada de gastos com benefícios sociais nos últimos anos.