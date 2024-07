Restaurante e marca de batatas lançam novo burger em parceria

As marcas Outback e Ruffles se uniram para um lançamento. A batata agora conta com sabor Ribs on The Barbie, que pode ser encontrado nos supermercados, e em um burger especial no cardápio do restaurante.

O snack chega como ingrediente e acompanhamento do novo burger. O Ruffles Wave Burger custa R$ 59,90 e está disponível no cardápio do Outback desde 15 de julho por tempo limitado.

“Somos referência em inovação e estamos sempre buscando sabores que encantem e surpreendam o nosso público. A nossa tão amada costela já foi apresentada em diversos formatos e combinações nos últimos anos e, dessa vez, a proposta é a de unir o Bold Flavour tão característico da Ribs On the Barbie com Ruffles, marca líder em batatas chips, para uma experiência única de sabor”, explica Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing do Outback no Brasil, através de nota enviada pela assessoria de imprensa.

O hambúrguer também está disponível via delivery.