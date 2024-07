GOL anuncia expansão da oferta de voos para a Região Metropolitana de Porto Alegre

A Gol Linhas Aéreas aumenta oferta de voos entre a base aérea de Canoas (QNS), na Região Metropolitana de Porto Alegre, e os aeroportos de Guarulhos (GRU) e Congonhas (CGH), em São Paulo. Ao longo de julho e início de agosto, outras nove frequências serão disponibilizadas, divididas entre o maior hub da Gol (GRU) e um dos mais movimentados aeroportos do País (CGH), somando 22 voos semanais.

Segundo a empresa, a ideia é incrementar de forma gradativa a conectividade não só em Canoas, mas em todo o Rio Grande do Sul, sobretudo neste momento de retomada do Estado, onde mantém cinco expressivas bases operantes: Porto Alegre/Canoas (QNS), Passo Fundo (PFB), Caxias do Sul (CXJ), Pelotas (PET) e Santo Ângelo (GEL).

A partir do próximo domingo (21), serão adicionados dois voos entre CGH e QNS e dois entre GRU e QNS, em horários noturnos. No total, serão 17 operações semanais de ida e volta a partir da próxima semana - ou 34 pousos e decolagens.



Já a partir do próximo dia 1º de agosto, será a vez de a rota Canoas-Guarulhos ganhar outras cinco novas frequências de ida e volta, também em horários noturnos, perfazendo um total de 22 saídas semanais entre QNS e São Paulo, o equivalente a 44 pousos e decolagens.



Hoje, a companhia mantém nove ligações semanais de ida e volta entre Canoas e Guarulhos e quatro semanais de ida e volta entre Canoas e o aeroporto doméstico da capital paulista, um total de 13 decolagens em cada sentido.