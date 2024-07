Bodegão congrega a cultura interiorana na 19ª Fenavinho

De Bento Gonçalves





O cotidiano das bodegas do interior da Serra Gaúcha está representado na 19ª Fenavinho por meio do Bodegão, um lugar para cultuar os costumes que fazem parte do homem da colônia e para colocar o visitante diretamente em contato com essa tradição de pequenas localidades. Lugar para relaxar após a lida na roça, para jogar conversa fora e para tomar um copo de vinho, a bodega cumpre um elemento importante na rotina das comunidades como ambiente de encontros e de integração da vizinhança. A programação da Fenavinho ocorre em paralelo, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, com a 32ª ExpoBento, até domingo (21).



O Bodegão foi um dos grandes sucessos da Fenavinho 2023. Neste ano, o espaço voltou reestilizado e ampliado. Está três vezes maior para abrir mais espaço para a cultura do interior e acomodar o turista. "É um lugar para resgatar aqueles momentos das bodegas onde tudo acontecia, a parte social, a pessoa ia para tomar um vinho, para se divertir, fofocar, confraternizar", comenta Sandro Giordani, da pasta de Integração Cultural do Comitê da 19ª Fenavinho e também integrante do Circolo Trentino di Bento Gonçalves.

Uma das atividades mais demandadas no espaço é o carteado. A bisca está entre as preferidas. A escova também é popular na mesa do salão. Por vezes, quatrilho. A mora, outro clássico das colônias, é jogado sem cartas e também faz parte dos jogos mais tradicionais das bodegas.



A caracterização simula um armazém de secos e molhados, uma das funcionalidades desses lugares, com mesas de toalhas quadriculadas como as das cantinas italianas. Como elemento cênico, o Bodegão ganhou uma reprodução da La Fontana, o Chafariz de Vinho da Via del Vino, localizada no Centro de Bento Gonçalves. Outro atrativo é o Armazém Avanti Coloni. O lugar concentra o artesanato de diversas comunidades do interior. Objetos feitos de dressa (palha de trigo) e de vime, panos de prato e trilhos de crochê e jogos de memória e pequenos quebra-cabeças alusivos à Fenavinho são alguns dos itens à venda.



O Bodegão também está mais cultural. O espaço ganhou como uma das novidades a inclusão de uma lista de oficinas. Diariamente, o público poderá se inscrever gratuitamente para aprender costumes que estão entranhados na cultura local, como o artesanato feito com dressa, material do qual é feito, por exemplo, o chapéu usado pelos colonos, e até a técnica de enxertia de parreira. As inscrições devem ser feitas na hora e a lista de opções, embora pré-determinada, pode receber novas oficinas.



Nesta quarta, o Parque de Eventos de Bento Gonçalves receberá o público das 18h às 22h30. Os ingressos custam R$ 10 e o estacionamento R$ 20 para automóveis e R$ 10 para motos. Mais informações em www.expobento.com.br e www.fenavinho.com.br.





