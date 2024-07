Concessionárias trocam recicláveis por abatimento na conta de luz

Concessionárias de energia de pelo menos 13 estados do País dão descontos ao consumidor que levar o lixo separado a ecopontos de sua cidade. A ideia dos programas é estimular a destinação adequada em troca de abatimentos na conta de luz. Os projetos estão presentes em cidades de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além de Brasília.

Toda semana Sabrina Soares, 36, sai de casa para percorrer o caminho de 10 a 15 minutos até um ecoponto próximo de Monte Castelo, bairro em Fortaleza (CE) onde mora. Ela leva desde óleo de cozinha até garrafas PET. "Em vez de descartar esses itens de qualquer jeito, estamos sendo beneficiados com descontos da conta de luz", afirma ela, que já teve abatimento de R$ 35 numa conta. Ela pesquisou ecopontos na internet e mandou os endereços para as amigas de modo a incentivá-las a fazer o mesmo.

Os lugares têm contêineres específicos para entulho (restos da construção civil) e para recicláveis volumosos (móveis e eletrodomésticos). Resíduos como plásticos e papéis são ensacados separadamente. Além da vantagem na conta de luz, carroceiros e catadores podem receber dinheiro em conta.

O Brasil gerou cerca de 77 milhões de toneladas de RSU (resíduos sólidos urbanos) em 2022, segundo estimativa da Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente) presente no relatório Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2023. Isso significa que cada pessoa gerou uma média de quase 1 kg de resíduos por dia naquele ano.

De acordo com o estudo, as despesas dos municípios com limpeza urbana -- coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos, varrição de vias e limpeza de áreas públicas-- giraram em torno de R$ 29 bilhões em 2022.