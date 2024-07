Petrobras avança em parceria com a Yara

A Petrobras informa que assinou com a Yara Brasil Fertilizantes um Master Agreement (contrato de serviço) como próximo passo nas negociações para estruturar uma potencial parceria de negócios no segmento de fertilizantes, produção de produtos industriais e descarbonização da produção, em linha com o Memorando de Entendimentos (MOU) assinado pelas partes em 29 de fevereiro deste ano.

Conforme nota da Petrobras, o Master Agreement assinado é de caráter não vinculante e está alinhado à revisão das diretrizes estratégicas da companhia aprovadas no ano passado, pelas quais o investimento na produção de fertilizantes voltou a fazer parte do portfólio da estatal, conforme Plano Estratégico 2024-28.

A Yara Brasil é uma empresa controlada pela holding norueguesa Yara International ASA ("Yara Internacional"), a qual tem como maior acionista o governo norueguês, que possui cerca de 36% de participação direta na empresa, e 7% de participação indireta, por meio do Fundo de Pensão do Governo da Noruega. Na próxima fase, Petrobras e Yara finalizarão em conjunto a análise sobre as potenciais sinergias entre suas operações, com foco no aumento da eficiência no mercado local de fertilizantes e produtos industriais, incluindo possíveis soluções de descarbonização.